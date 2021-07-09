Eventi luglio 2021 a Badesi, ecco il programma completo: Badesi è una località turistica gallurese che si trova nel nord della Sardegna, incastonata tra Trinità d’Agultu e la Costa Rossa da un lato e Castelsardo dall’altra, un borgo famoso per le sue lunghe spiagge sabbiose, autentico paradiso per bagnanti e amanti degli sport da onda.

Ricordo che Badesi, anche quest’anno ha ottenuto numerose Bandiere Blu della FEE, a testimonianza del proprio impegno per un turismo di qualità che sia anche sostenibile (ricordo che dal centro abitato si può arrivare in spiaggia con un utilissimo servizio di bus navetta a pagamento):

Spiaggia di Li Junchi Li Mindi/Lu Stangioni Pirotto Li Frati/Baia delle Mimose Lu Poltu Biancu

Eventi dell’Estate 2021 a Badesi:

Bene, adesso sapete dove andare al mare di giorno, quanto alla sera invece, è già attivo il cartellone di eventi in programma per l’estate 2021, al momento in realtà abbiamo solo gli eventi in programma dal 5 al 31 luglio 2021. Rispetto allo scorso anno mancano sagre ed eventi gastronomici, a causa dei dubbi interpretativi su norme e linee guida dedicati. Speriamo nel mese di agosto.

In compenso abbiamo tante proiezioni cinematografiche per il cinema sotto le stelle, numerosi appuntamenti con il Cervellone (un gioco a quiz con domande che vanno dalla cultura generale, passando allo sport e alle curiosità, che si può fare sia singolarmente che in squadra), giochi per bambini (anche d’altri tempi), esibizioni di artisti locali e concerti. Da segnalare le proiezioni dei film con Bud Spencer e Terence Hill, per il quinto anniversario della scomparsa dell’attore napoletano.

Eventi a Badesi oggi (dal 5 al 31 luglio 2021):

Per maggiori informazioni e dettagli:

