4 Ristoranti ad Alghero, riprese nella città catalana, ecco i locali in gara: dopo la tappa in Barbagia la troupe di “4 Ristoranti“, la famosa trasmissione TV condotta da Chef Alessandro Borghese, è arrivata ad Alghero. Si sanno anche locali e giorni delle ripresem, siete pronti?

4 Ristoranti ad Alghero, quali sono i ristoranti in gara?

I ristoranti che partecipano sono Nautilus, Movida, Fronte Mare e Musciora come scrive L’Unione Sarda, che riporta anche il programma delle riprese. Oggi – 8 luglio 2021 – al ristorante Fronte Mare al Lido San Giovanni, domani al ristorante Musciora, sabato al ristorante Nautilus e domenica al Ristorante Movida, direttamente sui bastioni di Alghero (quelli di fronte al porto).

4 Ristoranti, la formula del programma:

Vi ricordo brevemente la formula di “4 Ristoranti“, durante la quale 4 ristoratori di una stessa località si sfidano attorno a un tema. I concorrenti si ospitano a vicenda, il quarto a tavola è sempre Alessandro Borghese. Commenti salaci e voti all’ultimo sangue (con un punteggio da 0 a 10 location su menu, servizio e conto del ristorante che li ospita) completano la sfida. Il vincitore riceverà in premio 5 mila euro da investire nella propria attività.

4 Ristoranti in Sardegna: