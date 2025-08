Offerta Ryanair, il secondo volo è gratis, ma devi prenotare entro la mezzanotte di oggi!

Ryanair, il secondo volo è gratis, ma devi prenotare entro oggi: l’estate è iniziata e non avete ancora deciso dove viaggiare? Oppure avete già deciso di andare in vacanza all’estero ma non avete ancora acquistato i biglietti? Bene, perché è tornata l’offerta “Acquista un volo, ne avrai un altro gratis” di Ryanair, una sorta di “2×1“, con il secondo volo gratis per chi prenota entro la mezzanotte di oggi, 7 luglio 2021. Ma come funziona l’offerta?

Come detto per partecipare all’offerta e ricevere il secondo biglietto con la stessa tariffa e sullo stesso volo gratis, devi acquistare un biglietto con tariffa Value per un volo con partenza prima del 31 luglio 2021 (incluso), devi effettuare una prenotazione per più di 1 passeggero entro la mezzanotte di oggi.

Ricordo che Ryanair in Sardegna vola solo sull’aeroporto di Cagliari e su quello di Alghero,

La tariffa Value:

Per capirci la “tariffa Value” è quella più economica e conveniente, quella per chi vuole viaggiare leggero, visto che permette di portare con se una piccola borsa di dimensioni 40x20x25 da infilare sotto il sedile di fronte al proprio. Anche se è pur sempre possibile aggiungere ulteriori servizi come bagaglio a mano, bagaglio in stiva e simili.

Tariffa valida solo per viaggi internazionali:

Come sempre in questi casi ci sono alcune condizioni. Innanzi tutto, la promozione “Acquista un volo, ne avrai un altro gratis” è soggetta a disponibilità, insomma chi prima arriva meglio viaggia.

Essa inoltre non è disponibile su tutte le rotte del network Ryanair, ma solo su quelle appositamente selezionate dalla low cost irlandese. Di sicuro non si applica alle tratte nazionali.

L’offerta inoltre non è cumulabile con altre offerte speciali, sconti o promozioni. Eventuali modifiche effettuate alle prenotazioni facenti parte della promozione saranno soggette alla tariffa standard di modifica del volo descritta nella nostra Tabella delle Tariffe.

Per maggiori info, aggiornamenti e prenotazioni:

