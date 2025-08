Da Samuel L. Jackson a Magic Johnson, a Lukaku, tutti in vacanza in Sardegna: ci sono anche le grandi star USA, l’iconico ex giocatore dei Lakers Magic Johnson, in vacanza con il suo amico Samuel L. Jackson (lo ricorderete sicuramente, era il compare di John Travolta in “Pulp Fiction”), su uno yacht attraccato a Porto Cervo.

C’é Halle Bailey che si rilassa durante una pausa delle riprese della Sirenetta, ma pare ci fossero anche Penelope Cruz con il marito Javier Bardem, anche lui nel cast Disney.

C’è il calciatore che si riprende dall’eliminazioneagli Europei, pe ricaricare le pile in vista del prossimo ritiro come Rumelu Lukaku.

Ma ci sono e si cono stati nei giorni scorsi una marea di attori, influencer e starlette italiani come Miriam Leone, Caterina Balivo, Elisabetta Canalis, Dusan Vlahovic, Giacomo Bonaventura, Paulo Fonseca, Daniele Baselli e Simone Verdi e Roberto Gagliardini che ha chiesto alla compagna di sposarlo sulla spiaggia davanti al resort Valle dell’Erica a Santa Teresa.

Insomma è partita l’estate dei gradi VIP in Sardegna, che da tutto il mondo accorrono nella nostra fantastica isola.