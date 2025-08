Cala Mariolu e le calette di Baunei, come arrivare e regole di accesso 2021!

Cala Mariolu, Cala Goloritzé e le calette di Baunei, ecco il regolamento 2021: l’afflusso alle più famose cale e calette del golfo di Orosei ricadenti nel territorio di Baunei sono state attentamente disciplinate da un’apposita ordinanza del sindaco, Salvatore Corrias.

L’ordinanza – emanata nell’interesse del rispetto dell’ambiente e della sicurezza dei bagnanti al tempo del Covid-19 – disciplina l’accesso alle spiagge più famose della costa: da Cala Mariolu e Cala Goloritzè, da Cala dei Gabbiani a Cala Biriala.

La novità più importante per i turisti è che da questa estate non dovranno cercare solo “come arrivare“, ma anche “quanto si può rimanere” nelle calette ogliastrine. Ecco tutti i dettagli cala per cala:

Ricordo che le motonavi partono dai porti turistici di Arbatax, Santa Maria Navarrese, Cala Gonone e la Caletta di Siniscola.

Cala Mariolu:

Cala Mariolu vista dal sentiero

Cala Mariolu è la spiaggia più famosa e più premiata di Baunei, durante l’estate 2021 potrà accogliere massimo 700 persone, come lo scorso anno. La novità è che si può sostare sull’arenile per massimo 90 minuti per i passeggeri provenienti dai barconi, che diventano 70 minuti per i passeggeri dei gommoni a noleggio con conducente e per coloro provenienti con natanti privati. Sono comprese in questo lasso di tempo anche le operazioni di sbarco e imbarco.

La spiaggia è raggiungibile anche via terra, ma il percorso da trekking è lungo piuttosto duro, consigliato ai soli escursionisti esperti, meglio se accompagnati da guide locali, le quali conoscono a memoria il territorio e le sue insidie. Ecco un bel video su come arrivare a Cala Mariolu dal sentiero.

Cala Goloritzè:

Cala Goloritzé

Su come arrivare a Cala Goloritzé abbiamo già dedicato un intero articolo, la spiaggia è raggiungibile solo via terra, attraverso l’apposito sentiero da trekking che parte dall’altipiano del Golgo (non è difficile, ma bisogna essere in salute e attrezzati).

Prima però occorrerà prenotare e pagare il biglietto (6 euro, si fa tutto online, a partire dalle 72 ore antecedenti l’escursione). La spiaggia può ospitare non più di 250 persone.

Cala Sisine:

Cala Sisine al tramonto, con la sua classica sabbia fatta di piccoli ciottolini

Cala Sisine è l’arenile più vasto tra quelli a numero chiuso in territorio di Baunei e potrà quindi accogliere sull’arenile un massimo di 1600 persone contemporaneamente.

Cala dei Gabbiani e Cala Biriala:

Cala dei Gabbiani

In entrambe le spiagge, sia a Cala dei Cabbiani che a Cala Biriala, si arriva solitamente in motonave, con accesso limitato dalle 8:30 alle 17:00, possono starci non più di 300 persone contemporaneamente. A Cala Biriala possono accedere solo barche di lunghezza inferiore ai 25 metri.

Anche in questo caso la sosta è limitata nel tempo, le persone che sbarcano dalle motonavi possono rimanervi 90 minuti, quelle che scendono da natanti privati o da gommoni a noleggio con conducente, possono rimanere solo 70 minuti. In questi minuti di sosta in spiaggia sono sempre incluse anche le operazioni sbarco e imbarco.

Cala Biriola vista dal sentiero che scende in spiaggia (via TripAdvisor, autore UnUtente).

Cala Biriala è raggiungibile anche a piedi, ma il trekking è molto difficile e si consiglia di farsi accompagnare da una guida locale iscritta all’albo.

Spiaggia Centrale di Santa Maria Navarrese:

Questa non è una caletta ma la spiaggia centrale di Santa Maria Navarrese, frazione a mare di Baunei, dove troverete tutti i servizi principali oltre all’accesso facilitato anche per i diversamente abili.

In questa spiaggia potranno rimanere contemporaneamente non più di 1300 persone.

Sanzioni:

Le sanzioni amministrative, o se preferite possiamo usare la parola “multa”, vanno da 100 a 1000 euro, controlli sono effettuati dalla polizia municipale e dai barracelli. Noi vi ricordiamo anche che dalla spiaggia non si può portare via nulla, dovete lasciare sul posto tutto ciò che trovare: sabbia, sassolini, conchiglie e via dicendo.

