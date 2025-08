Allerta Meteo in Sardegna per il caldo eccessivo, anche oltre 40 gradi, il 6 e 7 luglio 2021!

Allerta Meteo in Sardegna per il caldo eccessivo: se oggi vi sembra che faccia caldo, sappiate che il bello deve ancora venire, la Protezione Civile della Sardegna ha infatti diramato un’allerta meteo, per le giornate di domani e dopodomani, 6 e 7 luglio 2021, quando sono attese temperature massime localmente superiori ai 40 °C nei paesi dell’interno.

L’avviso di condizioni meteo avverse è infatti in vigore dalle ore 05:59 del 6 luglio 2021 e sino alle ore 19:59 del 07 luglio 2021. Ma vediamo cosa dice il comunicato diramato della Protezione civile sarda:

A partire dalla mattinata di domani (06/07/2021) e fino alla serata di mercoledì (07/07/2021), le temperature tenderanno ad aumentare in entrambi i valori, specie in quelli massimi, risultando anche molto elevate, ovvero superiori ai 37°C, e localmente superiori ai 40°C, in particolare sui settori occidentale e centrale.

Ciò è dovuto a flussi sudoccidentali che porteranno masse calde di estrazione africana sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, rinforzando un promontorio anticiclonico con temperature in salita nella nostra isola. Insomma, l’ennesima ondata di calore proveniente dal Sahara di questa estate torrida.

Insomma, state al chiuso, specie nelle ore centrali della giornata, oppure andate al mare (queste sono le spiagge più belle della Sardegna). Ad ogni modo, riguardatevi, trovate qui alcune info utili su come proteggersi dalle ondate di calore.

