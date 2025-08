Passeggiata Calamosca a Cagliari, appena inaugurata dopo il restyling: Cagliari si candida sempre si più a divenire la città delle passeggiate: a piedi, in bicicletta o persino in canoa. Infatti sono ormai numerosissimi i percorsi dedicati a chi desidera restare all’aria aperta e godere dei suggestivi e romantici panorami cittadini.

L’ultima passeggiata riqualificata è sul lungomare di Sant’Elia, per la precisione quella che da Calamosca porta a cala Fighera, lì dove si trova uno dei locali cittadini più famosi, La Paillote (e dove prima c’era una batteria militare antinave). In proposito abbiamo piacere di citare Marcello Polastri, che non solo ha scattato le foto che vedete, ma ha lavorato alacremente al progetto in consiglio comunale.

Riqualificata la passeggiata di Calamosca:

Una parte della strada è ancora carrabile, sono state installate staccionate di sicurezza in legno chiaro, ci sono panchine per sedersi e ammirare il mare. Noi vi consigliamo di andarci al tramonto, non solo per evitare la calura estiva (ci si può comunque fare una bella nuotata, da ragazzi ci andavamo a tuffare), ma per la gioia di innamorati e inguaribili romantici.

Manca forse il verde, perché non sono state effettuate nuove piantumazioni, ma già la messa in sicurezza della strada e un titolo di merito. Pensiamo a tutte le macchine, rubate e non, finite in acqua negli anni.

Voi ci siete già stati? Raccontateci!

Passeggiata Calamosca a Cagliari, come arrivare (mappa):

Ricordo che potete arrivare a Calamosca a Cagliari con il bus.

