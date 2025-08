Strakton Beach, ad Alghero dj da Ibiza, Roma e Londra per il turismo giovane nella Riviera del Corallo: non c’è estate senza divertimento, specie nelle più famose località balneari della Sardegna. Oggi vi parliamo dello “Strakton Beach” un progetto unico in Sardegna, un format pensato dal Bahia Beach Club Alghero in collaborazione con l’etichetta Strakton Records, per ospitare dj set di alto livello internazionale e inserire Alghero in una nuova rotta dedicata al divertimento.

Strakton records merita qualche informazione in più, si tratta infatti di un collettivo composto da dj, producer e organizzatori di eventi di grande rilievo internazionale, che permetterà di portare ad Alghero alcuni dei dee jay e degli organizzatori dei party più importanti d’Europa.

Come gli ideatori della festa “Mucho”, uno dei simboli delle notti latine a Ibiza, e alcuni dei manager del club Ushuaïa, sempre nell’isola delle Baleari, uno dei più famosi al mondo.

Akènta Beach il 10 luglio 2021:

Sabato 10 luglio 2021 il Bahia ospiterà l’Akènta Beach, una grande serata dal sapore latino, animata da due importanti dj:

Cristian Ferretti (Twiga, Cipriani Montecarlo, Hï Club di Ibiza, dj resident della festa RichBitch)

(Twiga, Cipriani Montecarlo, Hï Club di Ibiza, dj resident della festa RichBitch) dj D.One (The Club e Hollywood a Milano, Ushuaïa e Hï di Ibiza, nelle serate MUCHO, Gangster e RichBitch).

Strakton Beach Alghero, i prossimi eventi:

Le serate Strakton Beach sono cominciate il 20 giugno e proseguiranno tutte le domeniche, fino al 18 luglio 2021.

Vi anticipiamo altre due le serate speciali da non perdere, in collaborazione con il mondo club Ibiza: venerdì 23 e sabato 24 luglio 2021, entrambe con dj di alto profilo.

Partner dell’iniziativa è la Cantina Santa Maria La Palma, che noi ricordiamo per i grandi eventi legati agli Akènta day.

Dove si trova il Bahia Beach Club di Alghero:

Il Bahia Beach Club Alghero si trova nella parte nord della spiaggia del Lido di Alghero. Scopri adesso le spiagge più belle di Alghero!

