Festa del Gusto ad Arzachena, programma dall’8 all’11 luglio 2021: arriva per la prima volta nel centro di Arzachena la “Festa del Gusto“, l’allegra carovana itinerante che porta il miglior street food sardo, nazionale e mondiale delle località turistiche più famose e importanti della Sardegna.

Proprio alla Festa del Gusto viene dato l’onore di inaugurare il cartellone degli eventi dell’estate 2021 ad Arzachena. La manifestazione si terrà da giovedì a domenica prossimi, dall’8 all’11 luglio 2021, a partire dalle ore 18,00 e fino a mezzanotte, in località Tanca di Lu Palu (via Amsicora, via Ippolito Nievo). Inaugurazione giovedì, con le ballerine carioca brasiliane.

Cosa è la Festa del Gusto?

La festa del gusto propone numerosi stand che premettono al pubblico di godersi le prelibatezze culinarie della Sardegna, di molte altre regioni italiane (Emila Romagna, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Sicilia) e di paesi lontani (USA, Argentina, Brasile, Cuba). Il tutto in formato cibo di strada e cucinato a vista sotto i vostro occhi e il cielo stellato.

Cosa si mangia alla Festa del gusto?

A differenza delle sagre che di solito si svolgono in Sardegna, in questo caso non c’è un menù a prezzo fisso, si entra gratuitamente nell’area della manifestazione, si passeggia liberamente tra gli stand e si sceglie cosa mangiare tra le diverse proposte di ogni singola cucina. Cibi, proposte e prezzi sono i più vari. Si va da 1 euro per gli arrosticini ai piatti gourmet di Chef Villasanta.

Lo so lo so, volete qualche anticipazione su cosa si mangerà e allora eccovela, arrosti e grigliate di ogni tipo, ma non solo: partiamo dal piatto tipico che in Sardegna non può proprio mai mancare, il maialetto arrosto (o “porceddu“, o “porcetto“), per continuare con arrosti vari made in Sardinia, la mitica e rinfrescante Carapigna (sorta di sorbetto al limone tipico del Gennargentu) e tanto altro ancora. Parteciperà anche la Pro loco di Arzachena, che farà gli onori di casa con le seadas e l’anguria locale.

Quindi i maxi burger da 259 gr cotti a bassa temperatura e il BBQ dell’American Serial Griller, l’Asado della tradizione argentina e non solo, con ben 26 metri quadri di arrostita; la Picanha e il cibo brasiliano e i cocktail cubani.

Ma ci sono anche i primi piatti (pasta al pesto e non solo) e le focacce della tradizione genovese, ci sono le piadine della cucina tipica romagnola, la panzerotteria pugliese dello chef Mauro Mancino, ci sono gli arancini e i cannoli siciliani, gli arrosticini abruzzesi DOP.

E ancora altri dolci a non finire tra bomboloni giganti, crepes, torroni e via dicendo.

Birra a fiumi:

Voi direte, ok si mangia tanto, ma cosa si beve per far accompagnare tutto questo ben di Dio? Qui abbiamo una sorpresa, il primo Beer Bus italiano, una cosa che se non la vedete non ci credete, si tratta di un bus scolastico vintage trasformato in macchina erogatrice per la birra, con ben 30 spine, da ognuna delle quali viene spillata una differente birra artigianale. Il beer bus sfiderà le migliori birre artigianali sarde, in una sfida più che rinfrescante.

Orari della Festa del gusto di Arzachena:

La Festa del gusto apre tutti i giorni da giovedì 8 a domenica 11 luglio 2021, dalle ore 18,00 alle ore 24:00.

Dove si svolge la Festa del gusto di Arzachena:

Arzachena ospiterà la Festa del gusto in località Tanca di Lu Palu, via Amsicora e via Ippolito Nievo:

