Water World Music Festival con Salmo e Bob Sinclar: si candida ad essere l’evento dell’estate il concerto sul mare organizzato dal rapper olbiese Salmo, con un gigantesco palco galleggiante di 640 metri quadri eretto sul mare, al largo della Marina di Cala dei Sardi, nel Golfo di Cugnana, tra Olbia e la Costa Smeralda.

Ma soprattutto solo 200 imbarcazioni dalle quali il pubblico potrà assistere all’evento, per un vero “boat party” da film americano. Le barche – gommoni, barche a vela, privé esclusivi, motonavi e velieri d’epoca – si posizioneranno intorno al palco seguendo un piano di ormeggio prestabilito, formando una vera e propria arena sul mare.

Water World Music Festival – Tickets:

E non pensate di prenotare all’ultimo, i biglietti stanno andando a ruba e tra le soluzioni più interessanti, si comincia ad alzare la scritta SOLD OUT (ad esempio sui velieri), ci sono però ancora molte soluzioni a disposizione: si parte da 160 euro a testa in motonave, 200 euro in gommone, 340 euro per uno dei velieri rimasti.

Water World Music Festival – Ospiti e programma:

Domenica, 25 luglio 2021:

Bene, cominciano anche ad essere ufficializzati i nomi di chi salirà sul palco galleggiante, dalle ore 15,00 e le 20,00:

Salmo ,

, Bob Sinclar ,

, Coez, Slait ,

, Lazza ,

, Noyz Narcos ,

, DJ 2P ,

, Mamacita (dj show di Radio 105 con Max Brigante in consolle)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Il Festival è organizzato da LBNSK360 e Vivo Concerti, in stretta collaborazione con il Title Partner MINI e Red Carpet, e di cui glo™ è Main Partner e Radio 105 Radio Partner ufficiale. A loro vi rimandiamo per maggiori info, ecco le pagine ufficiali del Festival: