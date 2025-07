Arzachena Summer Festival 2021, ecco tutti gli eventi dell’estate, da luglio a ottobre: partiranno la settimana prossima, giovedì 8 luglio 2021, gli eventi dell’estate ad Arzachena, la nota località di villeggiatura del nord est della Sardegna, nel cui territorio ricade anche la mitica Costa Smeralda.

E allora dopo una giornata passata al mare nelle spiagge della Costa Smeralda, oppure tra i siti archeologici e le bellezze dell’interno (sapevate che c’è un un bus navetta che vi trasporta gratis per i siti archeologici di Arzachena?), quando arriva la sera ed arriva il momento di godersi il fresco, ecco che l’amministrazione comunale di Arzachena ha predisposto un fitto cartellone di appuntamenti chiamato “Arzachena Summer Festival“, che include degustazioni, concerti, festival, proiezioni del cinema all’aperto, rassegne letterarie e presentazioni di libri, installazioni artistiche, eventi sportivi, mercati artigianali e tanto altro ancora, nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021.

Gli eventi si svolgono in larga parte nel centro storico di Arzachena, ma anche nelle frazioni di Baja Sardinia e Cannigione, La Conia e Abbiadori.

E allora vediamo subito il programma completo degli eventi dell’estate 2021 ad Arzachena, per facilità di consultazione lo dividiamo in 4 pagine separate, una per ogni mese, utilizzate i numeri a fondo pagina per spostarvi dall’un mese all’altro. Il programma di luglio lo trovate scorrendo questa pagina verso il basso.

Programma Eventi Estate 2021 ad Arzachena – Costa Smeralda:

Eventi Arzachena Luglio 2021 (programma):

Si comincia subito con la Festa del gusto (8, 9, 10 e 11 luglio 2021) e la sua incredibile scelta di street food sardo, nazionale e mondiale e birre artigianali (solo il beer bus ha ben 30 spine dei migliori birrifici di tutta Italia). Si continua con le proiezioni del cinema sotto le stelle, con i concerti del festival Festival Sette Not(t)e (17 e 18 luglio 2021 a Baja Sardinia), con presentazioni di libri, installazioni artistiche, tornei dei tennis e polo.

Si termina con l’imperdibile Notte bianca di Arzachena (31 luglio 2021) con concerto, degustazioni di cibi sardi e Sardegna produce, mercatino artigianale e dei prodotti gastronomici tipici della Sardegna, tutto in una sera!

Dal 8 al 11 luglio 2021:

dalle ore 19,00 – Arzachena , Tanca di Lu Palu – Festa del gusto ( Street food internazionale e birre artigianali)

Mercoledì, 14 luglio 2021:

ore 21,30 – Arzachena , piazza Risorgimento – Cinema in piazza, proiezione del film “Un divano a Tunisi“

Sabato, 17 luglio 2021:

ore 21,30 – Baja Sardinia , piazzetta Due Vele – Festival Sette Not(t)e: “Vilsait Jazz Band“

Domenica, 18 luglio 2021:

ore 21,30 – Baja Sardinia , piazzetta Dei Pini – Festival Sette Not(t)e: “Duo Furia – Deiana in El dia que me quieras“

Dal 21 al 24 luglio 2021:

Porto Cervo e Abbiadori, campo sportivo – Italia Polo Challenge Porto Cervo : Sfilata a cavallo con la Brigata Sassari Torneo internazionale di Polo

Mercoledì, 21 luglio 2021:

ore 21,30 – Arzachena , piazza Risorgimento – Cinema in piazza, proiezione del film “La belle époque“

Sabato, 24 luglio 2021:

dalle 8,00 alle 12,00 – Cannigione – La solidarietà non va in vacanza: Avis estate, donazione di sangue

Domenica, 25 luglio 2021:

ore 21,30 – Cannigione, piazza San Giovanni Battista – Rassegna letteraria “Sopra le Righe”, presentazione libro “La casa sull’argine. La saga della famiglia Casadio” di Daniela Raimondi

Lunedì, 26 luglio 2021 (e fino a ottobre 2021):

Arzachena , scalinata chiesa di Santa Lucia – Installazione artistica “L’albero della vita”, del pittore e muralista Giorgio Casu

Mercoledì, 28 luglio 2021:

ore 21,30 – Arzachena , piazza Risorgimento – Cinema in piazza, proiezione del film “The Specials“

Dal 30 luglio al 14 agosto 2021:

Arzachena , località Corracilvuna – Torneo Smeraldo, Trofeo di Ferragosto, gare di tennis open con montepremi

Sabato, 31 luglio 2021:

dalle ore 18,00 – Arzachena , centro storico: Notte Bianca con concerto Degustazione piatti della tradizione sarda : Sagra della suppa cuata Sardegna Produce , mercatino artigianale e dei prodotti gastronomici

