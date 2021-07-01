Nuova rotta Cagliari–Parigi da oggi con Transavia: continuano le inaugurazioni di nuove rotte all’aeroporto di Cagliari, oggi infatti ecco il volo inaugurale del collegamento diretto tra Cagliari e Parigi Orly a cura della compagnia low cost francese Transavia (la compagnia è oltremodo seria, facendo parte del gruppo Air France).

L’apertura di questa nuova rotta offre ai viaggiatori sardi la possibilità di raggiungere Parigi e la sua regione in modo rapido ed economico, stesso discorso per i tanti sardi emigrati in Francia e per i tanti turisti transalpini che vorranno passare le vacanze in Sardegna.

Frequenze e tariffe:

Il volo Cagliari–Parigi operato da Transavia ha frequenza bisettimanale, il giovedì e il sabato, con tariffe a partire da 29 euro a passeggero e a tratta, tasse incluse. Il volo dura solo 1 ora e 15 minuti di volo da Cagliari.

Bagaglio a mano:

Cosa si può portare con se in aereo?

1 bagaglio a mano di massimo 55x35x25 cm (ad esempio uno zaino o un trolley). Puoi riporlo nelle cappelliere a bordo, che hanno una capienza per 70 colli. Vale a dire che, non appena lo spazio nelle cappelliere è esaurito, dovremo prendere i bagagli in eccesso e imbarcarli in stiva. Hai un pacchetto MAX? In tal caso il trasporto del tuo bagaglio a mano a bordo è garantito.

(ad esempio uno zaino o un trolley). Puoi riporlo nelle cappelliere a bordo, che hanno una capienza per 70 colli. Vale a dire che, non appena lo spazio nelle cappelliere è esaurito, dovremo prendere i bagagli in eccesso e imbarcarli in stiva. Hai un pacchetto MAX? In tal caso il trasporto del tuo bagaglio a mano a bordo è garantito. 1 accessorio di massimo 40x30x20 cm (come una piccola borsetta, una borsa per la macchina fotografica o una borsa per laptop). L’accessorio è sempre consentito e puoi riporlo sotto al sedile davanti a te.

(come una piccola borsetta, una borsa per la macchina fotografica o una borsa per laptop). L’accessorio è sempre consentito e puoi riporlo sotto al sedile davanti a te. Puoi sempre portare a bordo un ombrello, un bastone da passeggio e 1 borsa con articoli duty free.

Il bagaglio a mano e l’accessorio possono pesare al massimo 10 kg complessivamente. Le dimensioni includono maniglie e ruote.

Bagagli in stiva:

Puoi portare in stiva fino 5 colli a persona, ma il peso massimo totale dei bagagli dev’essere di 50 kg per passeggero. Peso massimo per collo: 32 kg. Le tariffe variano molto, non conviene assolutamente aggiungere un bagaglio direttamente in aeroporto.

Cambio volo gratuito fino a 2 ore prima del volo:

Per offrire ai clienti maggiore flessibilità nella pianificazione dei loro viaggi, Transavia sta offrendo un servizio di riprogrammazione delle date di volo senza costi aggiuntivi (ad eccezione dell’eventuale differenza tariffaria). I viaggiatori potranno modificare i loro biglietti fino a 2 ore prima del volo (fino al 30 ottobre 2021).

E se il nuovo biglietto ha un costo maggiore del biglietto originale, paghi solo la differenza di prezzo tra i due biglietti.

Copertura assicurativa anti Covid-19:

Grazie a Travel Insurance, la copertura Covid-19 è inclusa in tutti i pacchetti assicurativi offerti al momento

della prenotazione dei biglietti con Transavia, in modo che i passeggeri possano viaggiare in tutta

tranquillità.

Così Nicolas Hénin, Chief Commercial Officer di Transavia France:

Siamo felici di inaugurare questa nuova rotta tra Cagliari e Parigi. Questo nuovo servizio consentirà ai

viaggiatori di apprezzare le loro vacanze a Parigi e allo stesso tempo di beneficiare di un’offerta low cost

di qualità.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per gli orari dei voli, le informazioni sul bagaglio in mano e in stiva, per tutte le tariffe ed eventuali aggiornamenti, vi rimandiamo al sito internet del vettore.

