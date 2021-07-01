Notti Colorate 2021 a Cagliari, ecco il programma completo dal 1 luglio al 16 settembre 2021: torna anche quest’anno l’appuntamento con le notti colorate e lo shopping sotto le stelle a Cagliari, organizzate dall’associazione culturale “Il Crogiuolo – Fucina Teatro, La Vetreria“, con spettacoli, cultura e intrattenimento che ogni giovedì del mese di luglio invaderanno le piazze del centro cittadino.

Torna anche “Shopping sotto le stelle” che, a partire da sabato 3 luglio 2021, il giorno di partenza dei saldi estivi, porterà all’apertura dei negozi oltre la mezzanotte, con appuntamenti fino al 12 agosto 2021.

Quanto alle “Notti colorate” invece, ogni serata verrà associata ad un colore e tutti i partecipanti sono invitati a vestirlo, con un capo o un accessorio, mentre passeggiano tra le vie cittadine e si godono gli eventi.

AGGIORNAMENTO: la manifestazione è stata presentata ufficialmente nella mattinata del 2 luglio 2021, con subito una novità, si andrà avanti ogni giovedì fino al 16 settembre 2021, con un programma ricco e articolato, gestito grazie alla regia di Il Crogiolo, Palazzo d’Inverno, FPJ e Sardinia Magic Experience.

IIMPORTANTE: al pubblico verrà richiesta la massima collaborazione per rispettare le norme di sicurezza vigenti: la prenotazione del proprio posto con un messaggio WhatsApp al numero 334 8821892 e l’arrivo con almeno 20 minuti d’anticipo rispetto all’orario di inizio degli appuntamenti.

Notte Gialla – Programma:

Giovedì, 1 luglio 2021:

Stasera l’appuntamentto inaugurale con le notti colorate a Cagliari, si parte dal giallo, il colore della risata, dell’allegria e dell’ottimismo:

dalle ore 18,00 – Piazza del Carmine – Juke-Boxe di Poesia , di e con Rosetta Martellini: gli spettatori saranno invitati a sedersi e a scegliere una poesia tra le cinquecento a disposizione, con una vasta selezione che include celebri versi di autori classici, italiani e stranieri (Dante, Leopardi, Ungaretti, Alda Merini, Emily Dickinson, Rilke, Neruda solo per fare degli esempi). Molto curiosa e simpatica la formula, con lo spettatore che si ferma, si siede su delle sedie interamente decorate di parole e indossa delle cuffie per potere ascoltare la voce dell’attrice amplificata, senza il disturbo di rumori esterni, per ribadire la forza del mistero che si cela dietro le parole.

– , di e con Rosetta Martellini: gli spettatori saranno invitati a sedersi e a scegliere una poesia tra le cinquecento a disposizione, con una vasta selezione che include celebri versi di autori classici, italiani e stranieri (Dante, Leopardi, Ungaretti, Alda Merini, Emily Dickinson, Rilke, Neruda solo per fare degli esempi). Molto curiosa e simpatica la formula, con lo spettatore che si ferma, si siede su delle sedie interamente decorate di parole e indossa delle cuffie per potere ascoltare la voce dell’attrice amplificata, senza il disturbo di rumori esterni, per ribadire la forza del mistero che si cela dietro le parole. dalle ore 21,00 – Piazza del Carmine – Esibizione del giovane musicista Nicola Agus proporrà un viaggio musicale con ottanta strumenti provenienti da diverse parti del mondo, ispirato al celebre romanzo d’avventura “Il giro del mondo in ottanta giorni” di Jules Verne. Una performance musicale che riunisce e fa dialogare nel segno della musica paesi e culture lontane.