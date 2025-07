Eventi San Teodoro a luglio 2021, ecco il programma completo dell'”Estate Teodorina”: dopo aver vista i tanti appuntamenti di giugno, scopriamo oggi gli eventi del luglio 2021 a San Teodoro, il celebre borgo turistico sulla costa nord orientale della Sardegna, pochi chilometri a sud di Olbia.

Le spiagge di San Teodoro sono infatti famose in tutta Europa per la loro bellezza mozzafiato, da Cala Brandinchi a Lu Impostu, da La Cinta a Capo Coda Cavallo, da Isuledda a Cala Girgolu, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

E alla sera, quando arriva il momento di godersi il fresco, in programma ci sono numerosi concerti di musica classica, l’appuntamento con il festival del cinema di Tavolara e il gran ballo ottocentesco dedicato a Grazia Deledda. Insomma, ecco il fitto calendario di appuntamenti in programma per allietare le serate di locali e turisti.

Eventi a San Teodoro a Luglio 2021:

Sabato, 10 luglio 2021 – ore 21,30 – Piazza Gallura – Gran ballo “ Canne al vento “ : suggestiva esibizione di balli ottocenteschi in occasione dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, unica donna italiana a vincere il Premio Nobel per la letteratura.

– ore 21,30 – Piazza – : suggestiva esibizione di balli ottocenteschi in occasione dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, unica donna italiana a vincere il Premio Nobel per la letteratura. Domenica, 11 luglio 2021 – ore 21,30 – Concerto dell’orchestra filarmonica del conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari (evento a numero chiuso su prenotazione: info@musiklab.it)

– ore 21,30 – (evento a numero chiuso su prenotazione: info@musiklab.it) Dal 13 al 15 luglio 2021 – dalle ore 21,00 – Montepredosu, Straula e San Teodoro centro – Cinema Tavolara itinerante : mostre e proiezioni dei cortometraggi della sezione “Visioni sarde”

– dalle ore 21,00 – Montepredosu, Straula e centro – : mostre e proiezioni dei cortometraggi della sezione “Visioni sarde” Sabato, 17 luglio 2021 – ore 21,30 – Piazza Gallura – Canti littranghi , incontri del dopocena con i protagonisti del mondo letterario

– ore 21,30 – Piazza – , incontri del dopocena con i protagonisti del mondo letterario Domenica, 18 luglio 2021 – ore 20,30 – Laguna di San Teodoro – Orchestra d’archi “Enarmonia” , viaggio tra le sonorità del romanticismo

– ore 20,30 – Laguna di – , viaggio tra le sonorità del romanticismo Sabato, 24 luglio 2021 – ore 21,30 – Piazza Gallura – Canti littranghi , incontri del dopocena con i protagonisti del mondo letterario

– ore 21,30 – Piazza – , incontri del dopocena con i protagonisti del mondo letterario Domenica, 25 luglio 2021 – ore 20,30 – Spiaggia La Cinta – TTR_Piano Trio: “Omaggio a Ezio Bosso” con Mario Montone (pianoforte), David Romano (violino) e Diego Romano (violoncello)

– ore 20,30 – Spiaggia La Cinta – con Mario Montone (pianoforte), David Romano (violino) e Diego Romano (violoncello) Sabato 21 luglio e domenica 1 agosto 2021 – Aviosuperficie di San Teodoro – Tappa del giro d’Italia “Fly to Italy” (giro d’Italia per aerei ultraleggeri)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Visitate il sito turistico ufficiale di San Teodoro oppure la pagina turistica ufficiale su Facebook. Altrimenti:

+39 0784 865767

+39 3355723730 (anche whatsapp)

(anche whatsapp) info@santeodoroturismo.it

