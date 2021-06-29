La Sirenetta Disney, ecco le foto dal set sulla spiaggia di Rena Majore ad Aglientu!

La Sirenetta Disney, ecco le foto dal set sulla spiaggia di Aglientu: vi abbiamo parlato più volte delle riprese del nuovo film Disney, remake de “La Sirenetta” (titolo originale “Scallop“), che si sta girando nel nord Sardegna. Vi abbiamo già parlato di rumors riguardanti riprese nelle località di Castelsardo e Golfo Aranci.

Come spesso però accade con queste grandi produzioni però, tutto è in divenire e non sempre si hanno dubito tutti i dettagli. E così scopriamo con piacere che la produzione de La Sirenetta ha deciso di girare numerose riprese anche sulla spiaggia di Rena Majore ad Aglientu.

Un altro “boost” di visibilità per il territorio di Aglientu dopo che la spiaggia di Vignola Mare ha conquistato la Bandiera Blu 2021.

La Sirenetta, le foto dalla blindatissima Rena Majore:

L’altro lato della medaglia è che durante la ripresa la spiaggia è letteralmente blindata, non si entra, non si esce e la security controlla in maniera rigida. Basti vedere l’incredibile fila di tir parcheggiati lungo strada per comprendere la grandiosità di una produzione hollywoodiana.

La Sirenetta, foto dal set di Cala Moresca:

Trovate invece in questo articolo in inglese le tante foto, più precise, raccolte sul set de “La Sirenetta” sulla spiaggia di Cala Moresca a Golfo Aranci (scorrette a fine pagiona per vederle tutte).

Scopriamo il territorio di Aglientu:

Noi vi invitiamo a scoprire il territorio di Aglientu, che si trova incastonato tra Costa Paradiso e Santa Teresa Gallura, con questo video delle spiagge più belle di Aglientu.

