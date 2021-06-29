Perdasdefogu, 8 centenari su 1700 abitanti, è record nazionale: Perdasdefugu qualche anno fa era balzato agli onori della cronaca perché, tra le case del borgo, viveva la famiglia Melis, la più longeva al mondo (848 anni in totale come certificato anche dal Guinness World Record). Adesso in questo paese ogliastrino di meno di 2 mila abitanti, la storia si ripete.

Perdasdefogu ha infatti una nuova centenaria, e fin qui nulla di insolito, è l”ex-maestra della scuola elementare, si chiama Federica Melis (vicina di casa ma non parente della famiglia Melis succitata).

La cosa straordinaria è che Federica risulta essere l’ottava centenaria su 1700 abitanti, contro una media nazionale di 30 centenari ogni 100 mila abitanti. Per fare un paragone più appropriato portiamo i dati sulla medesima scala di grandezza, significa che in Italia troviamo in media 1 centenario ogni 3.333 abitanti, che a Perdasdefogu diventano 1 ogni 217 abitanti.

Valori che, secondo la demografa dell’Università di Cagliari, Luisa Salaris, valgono a Perdasdefogu il record nazionale di longevità.

Oggi compie 100 anni zia Federica Melis.

E non solo, mentre in Italia ci sono 4 o 5 centenarie donne in media, per ogni uomo, a Perdasdefogu sono divisi esattamente a metà 4 e 4. Anche un altro borgo della “Blue Zone” ogliastrina brilla per la longevità maschile, è Villagrande Strisaili. A riprova, se ancora ve ne fosse bisogno, che in Sardegna vivono gli anziani più longevi, sani e felici d’Italia.

Una buona notizia al tempo del Covid, specie in un territorio gravemente vilipeso dalle esercitazioni militari e dagli esperimenti succedutisi negli anni nel poligono militare del Salto di Quirra.

