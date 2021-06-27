Eventi Estate 2021 a Cabras e San Giovanni di Sinis, ecco il programma da giugno a settembre: sono già cominciati da alcune settimane gli eventi organizzati per animare le serate di locali e turisti a Cabras e nella frazione di San Giovanni di Sinis. Insomma non solo Is Arutas e le splendide spiagge del territorio. Ricordo che Cabras si trova nella regione storica e geografica del Sinis, subito a nord di Oristano, nella Sardegna centro occidentale (queste sono le spiagge più belle di Oristano e dintorni).

Vediamo allora subito il programma degli eventi in calendario a Cabras a giugno, luglio, agosto e settembre 2021, tra concerti, spettacoli, teatro, visite guidate, presentazioni di libri, storia, archeologia e sport. In particolare da segnalare il “Cover band contest” e le rassegne “Notti d’estate a San Giovanni“, “Giganti di Cabras“, l’appuntamento con la XXIII edizione del Dromos Festival e il festival delle Launeddas.

Tanti appuntamenti culturali quindi, a mancare, almeno al momento, sono le sagre e i grandi eventi mangerecci, abbondanti negli anni pre Covid, in particolare l’attesa Sagra della bottarga, ma vi aggiorneremo non appena avremo maggiori info.

Ricordo anche che il Museo Civico “Giovanni Marongiu” di Cabras, dove sono esposte alcune delle statue dei Giganti di Mont’e Prama, sarà chiuso alle visite nei giorni 28 , 29, 30 giugno 2021 e la mattina del 1 luglio 2021. La riapertura alle visite è prevista per le ore 15.00 del 1 luglio, con la consueta chiusura alle ore 19.00.

Programma Eventi Estate 2021 a Cabras:

Utilizzate la numerazione a fondo pagina per spostarvi di mese in mese.

Programma Eventi Cabras Giugno 2021:

Sabato, 26 giugno 2021:

ore 21,30 – Chiesa San Giovanni di Sinis – Duo fagotto e chitarra per la rassegna a cura della Scuola Civica di Musica di Cabras.

