Baunei e Arbatax per la Sardegna sui nuovi vasetti di Nutella!

Baunei e Arbatax sui vasetti di Nutella: anche quest’anno la Nutella porterà sui barattoli le bellezze del territorio italiano grazie all’iniziativa “Ti amo Italia”, novità di questa stagione è che sono stati gli utenti a decidere quali località e quali foto inserire sulle etichette dei vasetti della famosa crema alla nocciola e cacao.

A sfidarsi nel duello finale sono state 84 suggestive località italiane, con altrettante foto selezionate in collaborazione con l’ ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), con l’obiettivo di creare sempre maggiore consapevolezza sulla meraviglia del territorio che ci circonda.

E il pubblico ha partecipato entusiasta, tanto che si sono contati 2.143.217 di voti, un’enormità. Bene, per la Sardegna il popolo di internet ha così deciso:

Baunei ha sconfitto la Costa Smeralda , totalizzando l’80% dei voti;

, totalizzando l’80% dei voti; Arbatax ha invece sconfitto Porto Flavia con il 65% dei voti.

Insomma, se l’anno scorso furono Barumini e l’arcipelago della Maddalena a rappresentare la nostra isola, nel 2021 sarà l’Ogliastra a rappresentare la Sardegna sui barattoli di Nutella, con le rocce rosse di Arbatax e il mare delle calette di Baunei, voi cosa ne dite?

Intanto vi ricordo che i nuovi i nuovi barattoli saranno disponibili in autunno.

