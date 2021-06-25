Eventi Alghero nell’estate 2021, ecco cosa fare a giugno, luglio, agosto e settembre: si chiama “Finalmente Alghero” il ricchissimo cartellone di eventi organizzato nella città turistica simbolo del nord ovest della Sardegna. Non solo mare quindi nella “Barceloneta” sarda (ecco le spiagge più belle di Alghero), ma sarà un irrefrenabile susseguirsi di appuntamenti quasi quotidiani, tra spettacoli teatrali (anche per bambini), danza, concerti di musica classica, jazz, rock e world music, mostre e presentazioni di libri.

Da segnalare in particolare i numerosi concerti in cartellone per JazzAlguer e una serie di concerti dedicati ai grandi cantautori italiani come Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Ron e Edoardo Bennato. Ma ci sono anche D.D. Bridgewater e i nostri Franca Masu, i Tazenda (a Ferragosto), le Dress in Black reduci da un’esaltante avventura a Italia’s got Talent, e tanti altri artisti ancora.

Per semplificarvi la vita abbiamo diviso gli eventi mese per mese nella Riviera del Corallo, abbiamo anche riassunto tutte le mostre in un’unica pagina, così come le info su come prenotare gli eventi principali. Insomma, buona estate ad Alghero.

Eventi Estate 2021 Alghero:

Tenete presente che alcune date sono in fase di assestamento (talvolta potrebbero cambiare luogo ad esempio, mentre sul Ferragosto ancora non si sa nulla) e che probabilmente altri eventi si aggiungeranno nelle prossime settimane. Importante anche il fatto che per numerosi eventi viene richiesta la prenotazione.

Usate la numerazione a fondo pagina per passare da una pagina all’altra.

Per maggiori dettagli sui singoli eventi andate su Alghero turismo.