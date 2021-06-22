Spiaggia di Tuerredda a numero chiuso anche nell’estate 2021!

22 Giugno 2021
Spiaggia di Tuerredda a numero chiuso anche nell’estate 2021: adesso è ufficiale, la spiaggia di Tuerredda, perla del sud ovest sardo, in territorio di Teulada, sarà a numero chiuso anche nell’estate 2021, per cercare di salvaguardare l’arenile dall’eccessivo carico antropico.

Anzi a dirla tutta è a numero chiuso già da sabato scorso e lo rimarrà fino a fine stagione: dal 19 giugno al 30 settembre 2021.

Come si prenota a Tuerredda?

A Tuerredda non si può prenotare, per essere sicuri di riuscire ad entrare in spiaggia bisogna alzarsi presto al mattino, man mano che si entra nel cuore dell’estate infatti, i posti disponibili verranno occupati sempre più velocemente. Potete però controllare quanti bagnanti ci sono in spiaggia in tempo reale andando sui siti:

Quanto si paga a Tuerredda?

L’ingresso sulla spiaggia di Tuerredda è gratuito, ma si pagano i parcheggi.

Stabilimenti balneari a Tuerredda:

E’ però possibile prenotare la propria postazione presso i due grandi stabilimenti presenti sulla spiaggia di Tuerredda:

  • Tropico Mediterraneo: +39 348 5665502
  • Poseidon: +39 339 7246817

Regolamento spiaggia di Tuerredda:

Ci sono altre regole in vigore per la fruizione della spiaggia di Tuerredda, vi consigliamo di leggere il regolamento, tra le norme principali da rispettare ricordiamo che:

  • è vietato fumare (se non nelle aree autorizzate)
  • gli animali non sono ammessi (se non negli spazi autorizzati)
  • è vietato portare via sabbia, ghiaia, ciottoli, etc.
  • è vietato introdurre sacchetti, contenitori, stoviglie monouso in plastica o altri materiali non biodegradabili.

