Spiaggia di Tuerredda a numero chiuso anche nell’estate 2021!
Spiaggia di Tuerredda a numero chiuso anche nell’estate 2021: adesso è ufficiale, la spiaggia di Tuerredda, perla del sud ovest sardo, in territorio di Teulada, sarà a numero chiuso anche nell’estate 2021, per cercare di salvaguardare l’arenile dall’eccessivo carico antropico.
Anzi a dirla tutta è a numero chiuso già da sabato scorso e lo rimarrà fino a fine stagione: dal 19 giugno al 30 settembre 2021.
Come si prenota a Tuerredda?
A Tuerredda non si può prenotare, per essere sicuri di riuscire ad entrare in spiaggia bisogna alzarsi presto al mattino, man mano che si entra nel cuore dell’estate infatti, i posti disponibili verranno occupati sempre più velocemente. Potete però controllare quanti bagnanti ci sono in spiaggia in tempo reale andando sui siti:
Quanto si paga a Tuerredda?
L’ingresso sulla spiaggia di Tuerredda è gratuito, ma si pagano i parcheggi.
Stabilimenti balneari a Tuerredda:
E’ però possibile prenotare la propria postazione presso i due grandi stabilimenti presenti sulla spiaggia di Tuerredda:
- Tropico Mediterraneo: +39 348 5665502
- Poseidon: +39 339 7246817
Regolamento spiaggia di Tuerredda:
Ci sono altre regole in vigore per la fruizione della spiaggia di Tuerredda, vi consigliamo di leggere il regolamento, tra le norme principali da rispettare ricordiamo che:
- è vietato fumare (se non nelle aree autorizzate)
- gli animali non sono ammessi (se non negli spazi autorizzati)
- è vietato portare via sabbia, ghiaia, ciottoli, etc.
- è vietato introdurre sacchetti, contenitori, stoviglie monouso in plastica o altri materiali non biodegradabili.
