Eventi Sassari Estate 2021, ecco il programma completo dal 24 giugno al 18 settembre 2021!

Eventi Sassari Estate 2021, ecco il programma completo: vi abbiamo già parlato del grande evento che si svolgerà dal 24 al 27 giugno 2021, con la “Festa del Gusto” e la partenza della stagione ippica protagoniste negli spazi dell’ippodromo di Sassari.

Vi abbiamo già parlato anche del Festival Abbabula (dal 28 luglio al 3 agosto 2021), che quest’anno verrà aperto da Samuele Bersani, e ricordatevi che se acquistate i biglietti in prevendita vi costeranno di meno che il giorno dell’evento.

Bene, oggi vi raccontiamo il programma completo degli eventi dell’estate 2021 a Sassari, da giugno a settembre.

Sono infatti ben 150 le iniziative in programma a Sassari, dal 24 giugno fino al 18 settembre 2021, con musica, cinema e teatro certo, ma anche intrattenimenti per bambini, danza e reading. Il coronavirus insomma non ferma l’estate la voglia di divertirsi, purché si rispettino da un lato le linee guida anti Covid-19 dedicate agli eventi e dall’altro si usi la mascherina, ci si igienizzi le mani e si evitino gli assembramenti.

Programma Eventi Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021 a Sassari:

Durante tutta l’estate quindi a Sassari ci saranno tanti appuntamenti quotidiani, divisi per aree tematiche tra le 4 aree cittadine ritenute più adatte e sicure. Ve li elenchiamo di sotto, cliccando sui link potrete aprire il programma completo per ogni location in formato PDF:

Danza e musica (dal 24 giugno al 18 settembre 2021), in piazza Moretti: con spettacoli di danza , spettacoli teatrali, spettacoli musicali, recital, cabaret, la corrida, il World Music Festival (con Carmen Souza il 19 luglio 2021, Huun-Huur-Tu il 21 luglio 2021, Stephane Casalta il 25 luglio 2021) e l’ Abbabula Festival (con Samuele Bersani il 28 luglio 2021, Fatoumata Diawara e Carol Mello il 29 luglio 2021 e Uomini in Frac il 3 agosto 2021), l’11ma edizione della Ciogghitta d’Oro (31 luglio 2021) e il XIV° 4MAQ Festival – Giornata dell’Hip Hop (il 18 settembre 2021).

Reading e performance (dal 24 giugno al 29 agosto 2021), presso l'Anfiteatro del Polo Tecnico "Devilla": reading teatrali, spettacoli di teatro danza, musica dal vivo, il Gran galà degli sposi (26 e 27 agosto 2021), ma soprattutto tante presentazioni di libri, inclusi gli appuntamenti del festival letterario éntula.

Animazioni e spettacoli per bambini (26 giugno, 7 e 16 luglio 2021), nel parco "Maria Carta" in via Venezia e nei giardini pubblici di via Tavolara.

Altri eventi in altri luoghi (dal 24 giugno al 10 settembre 2021): dal parkour allo street basket, dal trekking urbano al piccolo festival del cantautore, dal concerto dei candelieri al festival di cinema e fotografia, alle rassegne all'Argentiera e a Porto Ferro.

