Sassari è la città italiana con l’aria più pulita, lo dicono i dati dell’Agenzia europea per l’ambiente: qualche anno fa uscì la notizia secondo la quale “Sassari è la quarta città con il miglior clima al mondo“, adesso arriva un’altra news che rinforza questo concetto, grazie al vento e all’assenza di industrie pesanti infatti, “Sassari è la città italiana con l’aria più pulita“, ma non solo, “Sassari è anche la 14ma città meno inquinata dalle polveri sottili in Europa“. Persino il trend è in miglioramento.

A dirlo è l’ultima indagine dell’ EEA, l’ “Agenzia europea per l’ambiente“, cominciata due anni fa, che ha considerato la media tra emissioni certificate dalle centraline Ue nel 2019 e stime 2020. E se la posizione di Sassari non sorprende chi conosce la città del nord Sardegna, colpisce di più che i lockdown dello scorso anno non abbiano portato grandi benefici allo smog: le misure restrittive della circolazione hanno infatti avuto un forte impatto solo sul biossido di azoto causato dal traffico, molto meno sul PM2.5 e, più in generale, sulle polveri sottili.

Mappa della qualità dell’aria urbana in Europa:

Non sono stati invece diffusi i dati delle altre città capoluogo della Sardegna. Non aiuta neanche il sito dell’EEA, con la nuova mappa visuale della qualità dell’aria urbana in Europa, dove le città sono classificate dalla più pulita alla più inquinata sulla base dei livelli medi di particolato fine (PM2,5) degli ultimi due anni. La mappa visuale riporta dati sui livelli di particolato fine in oltre 300 città di tutti i paesi aderenti all’AEA, sulla base di quelli comunicati all’Agenzia dai paesi membri a norma delle direttive dell’UE sulla qualità dell’aria ambiente, peccato che per Cagliari non risultino dati.

L’indice europeo della qualità dell’aria (dati quasi in tempo reale):

Per conoscere qual è la qualità dell’aria nella propria città in questo momento, si può anche consultare la mappa dell’indice europeo della qualità dell’aria, che contiene informazioni sulla qualità dell’aria negli ultimi due giorni e una previsione sulle 24 ore. I dati presenti però, malgrado le buone intenzioni, sono davvero pochi.

