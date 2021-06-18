Aeroporto di Alghero, Volotea riattiva i voli da Genova e Napoli: da domenica 20 giugno 2021 si potrà raggiungere l‘aeroporto “Riviera del corallo” di Alghero da Genova e, successivamente, sarà possibile anche da Napoli. Sono le novità appena annunciate da Volotea, la compagnia aerea low cost spagnola che collega tra loro, con voli diretti, città di medie e piccole dimensioni e capitali europee.

Salgono così a 5 i collegamenti Volotea su Alghero nell’estate 2021: Genova e Napoli infatti, si aggiungono a Venezia, Verona e Torino.

Offerte Volotea per Alghero, si parte da 9 euro a tratta:

Ma quali sono le tariffe e i prezzi dei biglietti per volare su Alghero nella prossima estate? Vediamo subito le offerte disponibili sul sito di Volotea per voli diretti verso Alghero, solo andata, tasse incluse:

Genova – Alghero : da 20,65 euro a giugno 2021; da 20,65 euro a luglio 2021; da 9,00 euro ad agosto 2021; da 20,65 euro ad settembre 2021;

: Napoli-Alghero : volo non operativo a giugno 2021; da 24,60 euro a luglio 2021; da 24,60 euro ad agosto 2021; da 24,60 euro ad settembre 2021;

: Torino – Alghero : da 41,11 euro a giugno 2021; da 27,75 euro a luglio 2021; da 9,00 euro ad agosto 2021; da 27,75 euro ad settembre 2021;

: Venezia – Alghero : da 51,39 euro a giugno 2021; da 27,75 euro a luglio 2021; da 27,75 euro ad agosto 2021; da 9,00 euro ad settembre 2021;

: Verona – Alghero : da 40,08 euro a giugno 2021; da 23,63 euro a luglio 2021; da 23,63 euro ad agosto 2021; da 9,00 euro ad settembre 2021.

:

Bagaglio a mano:

Ogni passeggero può portare con sé in cabina 1 borsetta e 1 bagaglio a mano senza costi aggiuntivi. Se non hai l’imbarco prioritario dovrai imbarcare il tuo bagaglio a mano (55 x 40 x 20 cm) gratuitamente al banco check-in prima di recarti al gate d’imbarco.

Dimensioni borsetta : 35 cm (altezza) x 20 cm (larghezza) x 20 cm (profondità)

: 35 cm (altezza) x 20 cm (larghezza) x 20 cm (profondità) Dimensioni bagaglio a mano: bagaglio a mano: 55 cm (altezza) x 40 cm (larghezza) x 20 cm (profondità)

Ecco alcuni esempi di bagaglio compatibile:

Così commenta Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea:

La nostra flotta riprende a volare da Alghero, nei prossimi renderemo ancora più agevoli e semplici gli spostamenti da Liguria, Campania, Veneto e Piemonte verso il Nord Sardegna . Ci auguriamo che i nostri voli possano supportare la ripartenza economica di Alghero grazie alle ricadute economiche generate dai nuovi flussi turistici in transito dall’aeroporto durante l’estate.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori info su orari dei voli, tariffe, bagagli e rimodulazione dei biglietti già prenotati, ma anche sulle condizioni di sicurezza anti Covid-19 o altre rotte per la Sardegna e non solo, vi consigliamo di visitare il sito di ufficiale di Volotea, l’unico a fare davvero fede.

