Sardegna, nel weekend la prima ondata di caldo africano dell’estate. Massime fino a 35 gradi!

Sardegna, prima ondata di caldo africano nel weekend con massime fino a 35 gradi: dopo la primavera più fredda degli ultimi anni, arriva finalmente l’estate, con la prima ondata di calore della stagione. Arriva infatti l’anticiclone africano che andrà rinforzandosi soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, mantenendo la sua forza almeno fino a martedì. Insomma, arriva finalmente l’estate.

Bisogna aspettare ai giorni di mercoledì/giovedì per vedere un’incrinatura nella massa d’aria bollente, con la possibilità di qualche temporale e tanta afa. Sono queste le previsioni del tempo per il weekend in Sardegna a cura dei maggiori siti meteo italiani, che per una volta concordano e vanno tutti nella stessa direzione.

Tra di essi spicca il metegiornale.it, che propone anche le temperature massime nei capoluoghi italiani stimate per il giorno 13 giugno 2021. Da segnalare in Sardegna, la canicola di Sanluri con 34°C, Villacidro con 32°C e Carbonia e Iglesias con 30°C. Insomma farà più caldo come sempre nel cuore dell’isola e più fresco vicino alle coste. Gli stessi esperti però avvertono che le temperature effettive probabilmente saranno lievemente superiori alle loro stime.

Da segnalare, fino a sabato, la possibilità di rovesci pomeridiani sulle zone interne.

Caldo in Sardegna continua anche dopo il weekend:

Secondo ilmeteo.it in Sardegna il caldo vero arriverà successivamente, con l’anticiclone africano che sospingerà aria ulteriormente più calda, con una decisa ascesa dei termometri che saliranno ben oltre la media climatologica del periodo. Anche 3Bmeteo stima una temperatura di 37°C per Sassari nella giornata di mercoledì! Attenzione però più passano i giorni e meno le previsioni diventano puntuali, anche se il quadro d’insieme rimane verosimile.

Per completezza vi diamo anche le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare Italiana, che pur prevedendo temperature massime oltre la media, danno valori ben più bassi.

Insomma, è tempo di andare al mare, scegliete pure la vostra meta preferita tra le spiagge più belle della Sardegna.