L’Italia si Gusta a Cagliari, l’11 giugno 2021 a pranzo in 10 ristoranti del quartiere Marina!
L’Italia si Gusta a Cagliari, oggi a pranzo in 10 ristoranti del quartiere Marina: ancora poche ore e nel quartiere Marina di Cagliari sarà “L’Italia si Gusta“, è questo infatti il nome scelto per la manifestazione organizzata per riconoscere il premio conferito dal Gambero Rosso a Cagliari a città gastronomica 2021.
E allora ecco che oggi, venerdì 11 giugno 2021 a pranzo, ben 10 ristoranti del quartiere Marina si sfidano nel cuore del centro storico con “L’Italia si gusta“, il contest di cucina ideato dal “Consorzio Cagliari Centro Storico“.
L’Italia si Gusta:
Gli chef dei 10 ristoranti in gara sono chiamati a proporre ai clienti due delle 20 ricette regionali italiane selezionate utilizzando anche prodotti sardi, nel segno dell’incontro tra Italia e Sardegna. Si tratta di piatti e ricette spesso molto rari in Sardegna, sarà quindi un’occasione quasi unica per gustarli.
Il contest per i ristoranti:
Solo uno dei 2 piatti in gara verrà valutato da una giuria tecnica formata da:
- Peppone Calabrese (gastronomo e conduttore Linea Verde Rai 1),
- Gianluca Montinaro (Comitato di direzione Guida de L’Espresso),
- Antonio Paolini (giornalista, critico enogastronomico, curatore Guida Ristoranti d’Italia del gambero Rosso).
Domani la premiazione.
Il contest per i clienti:
Ma il contest riguarda anche il pubblico di clienti presenti al pranzo nei ristoranti in concorso: 10 pacchetti turistici di due giorni in una località dell’Isola. Per partecipare si deve condividere la foto di uno dei due piatti a scelta sul proprio profilo social con l’hashtag #italiasigusta e taggando la pagina del ristorante nel quale ha assaggiato il piatto.
Ecco ristoranti e piatti in gara:
- Antica Cagliari – via Sardegna, 49. Piatti:
- Rapaton – Piemonte;
- Riso e fasoi alla friulana – Friulia Venezia Giulia.
- Antica Cagliari Bistrot – via Sardegna, 63. Piatti:
- Tagliatelle al ragù – Emilia Romagna;
- Gnocchi alla bava – Valle d’Aosta.
- Sa Schironada – via Baylle 39. Piatti:
- Pasta alla Norma – Sicilia;
- Pappardelle al cinghiale – Toscana.
- Is Femminas – via Napoli, 90. Piatti:
- Orecchiette con cime di rapa – Puglia;
- Pasta al rancetto – Umbria.
- L’Ambasciata – via Barcellona, 44. Piatti:
- Pizzoccheri – Lombardia;
- Cacio e pepe – Lazio.
- Gennargentu – via Sardegna, 60C. Piatti:
- Pasta al pesto – Liguria;
- Culurgiones ogliastrini – Sardegna.
- Antica Hostaria – via Cavour, 60.
- Piatti: Risi e bisi – Veneto;
- Spaghetti mare e monti – Marche.
- Cavour – via Cavour, 83. Piatti:
- Calamarata napoletana – Campania;
- Spatzel allo speck – Trentino Alto Adige.
- Su Cumbidu mare – via Concezione, 4. Piatti:
- Spaghetti alla chitarra con polpettine – Abruzzo;
- Cavatelli con la cicerchia – Basilicata.
- Locanda Leonildo dal Buongustaio – via Concezione, 7. Piatti:
- Scialatielli alla cipolla di Tropea – Calabria;
- Creoli alla molisana – Molise.