L’Italia si Gusta a Cagliari, oggi a pranzo in 10 ristoranti del quartiere Marina: ancora poche ore e nel quartiere Marina di Cagliari sarà “L’Italia si Gusta“, è questo infatti il nome scelto per la manifestazione organizzata per riconoscere il premio conferito dal Gambero Rosso a Cagliari a città gastronomica 2021.

E allora ecco che oggi, venerdì 11 giugno 2021 a pranzo, ben 10 ristoranti del quartiere Marina si sfidano nel cuore del centro storico con “L’Italia si gusta“, il contest di cucina ideato dal “Consorzio Cagliari Centro Storico“.

L’Italia si Gusta:

Gli chef dei 10 ristoranti in gara sono chiamati a proporre ai clienti due delle 20 ricette regionali italiane selezionate utilizzando anche prodotti sardi, nel segno dell’incontro tra Italia e Sardegna. Si tratta di piatti e ricette spesso molto rari in Sardegna, sarà quindi un’occasione quasi unica per gustarli.

Il contest per i ristoranti:

Solo uno dei 2 piatti in gara verrà valutato da una giuria tecnica formata da:

Peppone Calabrese (gastronomo e conduttore Linea Verde Rai 1),

(gastronomo e conduttore Linea Verde Rai 1), Gianluca Montinaro (Comitato di direzione Guida de L’Espresso),

(Comitato di direzione Guida de L’Espresso), Antonio Paolini (giornalista, critico enogastronomico, curatore Guida Ristoranti d’Italia del gambero Rosso).

Domani la premiazione.

Il contest per i clienti:

Ma il contest riguarda anche il pubblico di clienti presenti al pranzo nei ristoranti in concorso: 10 pacchetti turistici di due giorni in una località dell’Isola. Per partecipare si deve condividere la foto di uno dei due piatti a scelta sul proprio profilo social con l’hashtag #italiasigusta e taggando la pagina del ristorante nel quale ha assaggiato il piatto.

Ecco ristoranti e piatti in gara:

Antica Cagliari – via Sardegna, 49. Piatti: Rapaton – Piemonte; Riso e fasoi alla friulana – Friulia Venezia Giulia. Antica Cagliari Bistrot – via Sardegna, 63. Piatti: Tagliatelle al ragù – Emilia Romagna; Gnocchi alla bava – Valle d’Aosta. Sa Schironada – via Baylle 39. Piatti: Pasta alla Norma – Sicilia; Pappardelle al cinghiale – Toscana. Is Femminas – via Napoli, 90. Piatti: Orecchiette con cime di rapa – Puglia; Pasta al rancetto – Umbria. L’Ambasciata – via Barcellona, 44. Piatti: Pizzoccheri – Lombardia; Cacio e pepe – Lazio. Gennargentu – via Sardegna, 60C. Piatti: Pasta al pesto – Liguria; Culurgiones ogliastrini – Sardegna. Antica Hostaria – via Cavour, 60. Piatti: Risi e bisi – Veneto; Spaghetti mare e monti – Marche. Cavour – via Cavour, 83. Piatti: Calamarata napoletana – Campania; Spatzel allo speck – Trentino Alto Adige. Su Cumbidu mare – via Concezione, 4. Piatti: Spaghetti alla chitarra con polpettine – Abruzzo; Cavatelli con la cicerchia – Basilicata. Locanda Leonildo dal Buongustaio – via Concezione, 7. Piatti: Scialatielli alla cipolla di Tropea – Calabria; Creoli alla molisana – Molise.