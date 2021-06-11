Bandiera Blu 2021, premiati 10 approdi turistici della Sardegna: di questi tempi vanno di moda le vacanze all’aperto, cioè nei luoghi dove i virus girano di meno e si disperdono più facilmente nei grand spazi. Ecco perché sempre più turisti e sempre più famiglie scelgono campeggi e barche, in particolare charter nautici. In molti, per esempio, si rivolgono al noleggio catamarano con skipper in Sardegna.

Ma noleggiare una barca con skipper è solo il primo passo, bisogna anche scegliere l’itinerario. E allora perché non spingere per una meta sostenibile dal punto di vista ambientale ed etico?

La Bandiere Blu della FEE per gli approdi turistici:

Si parla spesso delle località e delle spiagge che hanno ottenuto la Bandiera Blu della FEE, la nota ecolabel internazionale. Ma le Bandiere Blu vengono anche assegnate agli approdi turistici, le così dette marine.

Bene, ben 10 marine della Sardegna hanno ottenuto l’ambito vessillo, la gran parte di esse in Gallura, una nel nord ovest della Sardegna, una in Ogliastra e una nel golfo di Cagliari, al sud.

Criteri della Bandiera Blu per Gli approdi turistici:

Non è una cosa da poco, per ottenere la Bandiera Blu infatti, gli approdi turistici, oltre che richiederla, devono rispettare una lunga serie di ben 38 parametri tra gestione ambientale, educazione ambientale e formazione, servizi e sicurezza, qualità delle acque, responsabilità sociale d’impresa e partecipazione sociale e comunitaria. 15 di questi parametri sono solo suggeriti, mentre gli altri 21 criteri sono imperativi, bisogna rispettarli e basta.

Attenzione però, la Bandiera Blu della FEE è un marchio ambientale che viene riconosciuto al termine di un lungo percorso al quale si accede su base volontaria. Potrebbero cioè esserci altri porti turistici che rispettano questi parametri ma che non hanno aderito e non hanno richiesto la Bandiera Blu.

Chiedere e ottenere la Bandiera Blu però garantisce l’impegno dei gestori dei porticcioli turistici verso il rispetto dell’ambiente da un lato e la qualità dei servizi dall’altro, è una certificazione sì volontaria, ma assolutamente importante.

Marine della Sardegna Bandiera Blu 2021:

Cala Gavetta a La Maddalena;

a La Maddalena; Porto turistico Comunale di Palau a Palau;

a Palau; Porto di Santa Teresa Gallura a Santa Teresa Gallura;

a Santa Teresa Gallura; Marina dell’Orso di Poltu Quatu e Porto Cervo Marina ad Arzachena;

e ad Arzachena; Marina di Porto Rotondo e Marina di Portisco a Olbia;

e a Olbia; Porto Turistico di Castelsardo a Castelsardo;

a Castelsardo; Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese nella località di Santa Maria Navarrese (frazione di Baunei, in Ogliastra);

nella località di Santa Maria Navarrese (frazione di Baunei, in Ogliastra); Marina di Capitana a Quartu Sant’Elena.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.