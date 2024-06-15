AGGIORNAMENTO – ANNULLATE LE ULTIME DUE GIORNATE: gli organizzatori comunicano che per cause non dipendenti dalla loro volontà sono costretti ad annullare a malincuore le ultime due giornate della Festa del Gusto di Sassari.

Festa del Gusto Internazionale 2024 a Sassari: dopo tre anni di attesa la festosa carovana della “Festa del gusto Internazionale” torna a Sassari, ma non solo, sarà la tappa inaugurale del “Sardinia Summer Tour“, che toccherà le più importanti piazze della Sardegna, dalle grandi città alle località turistiche più famose. Le date scelte sono quelle del weekend che va dal 20 al 21 giugno 2024 (giovedì e venerdì, annullate le ultime 2 giornate) presso l’ippodromo di Sassari.

E sarà festa grande, grazie alle sue memorabili arrostite di carne e lo street food sardo, italiano e internazionale, la musica e l’animazione.

Cosa ci sarà alla festa del Gusto di Sassari?

La Festa del Gusto è il paradiso del goloso e del bongustaio. In programma troverete arrostite di tutti i tipi, dal maialetto sardo all’asado argentino, con un’incredibile superficie di 25 metri quadrati di arrostite (la vedete qui sotto, ma fidatevi che dal vivo è un spettacolo visivo e olfattivo), carne cotta a puntino dagli impareggiabili maestri argentini.

Ma ci saranno anche l’ottima picanha brasiliana con le sue carni tenerissime e lo stand messicano in un delirio di tacos, burritos, tequila e birra messicana!

Grandi novità di quest’anno sono lo stand dedicato alla cucina giapponese che arriva per la prima volta in Sardegna, lo abbiamo provato, impareggiabili i suoi noodles (foto sopra); e quello dedicato alla pasticceria del nord europa, con golosissimi waffel, pretzel, dolci, birra belga e chi più ne ha più ne metta.

Ci sarà anche la Guinness, ci saranno i cocktail caraibici, ci sarà tanta birra artigianale, non si rimarrà certamente a secco!

Insomma, preparatevi un paio di giorni prima, perché ci sarà da mangiare e divertirsi, per un weekend diverso, all’insegna della festa del mangiar bene!

Intrattenimento:

In particolare vi segnalo i balli cubani e caraibici con Juan Felix Chatterlain, lo spettacolo di luci e fuoco di Jonathan Fauer Frei, una serata “Revivas” dedicata alla musica anni 80 e 90, e il mitico Dj X per ballare tutta la notte. Grazie al nostro filo diretto con gli organizzatori nei prossimi giorni vi daremo date e orari degli spettacoli, considerate perciò questa sezione ancora in aggiornamento.

Orari:

La festa del gusto comincia ogni giorno alle ore 18:00.

Come funziona?

L’ingresso all’area dell’ippodromo che ospita l’evento sarà gratuito, si pagheranno solo le consumazioni. Non c’è un menù fisso, ci sono numerosi stand e si può scegliere cosa cosa e dove comprare e mangiare, si parte da 1 euro per gli arrosticini, fino a piatti più importanti. Il nostro consiglio è di passeggiare tra gli stand, dare un’occhiata ai prezzi e decidere con calma cosa e dove mangiare, non abbiate fretta, c’è cibo per tutti, l’importante è che siate soddisfatti del anche del rapporto qualità prezzo.

Programma Festa del Gusto Sassari:

Giovedì, 20 giugno 2024:

ore 18:00 – Apertura cucine punti ristoro street food, food truck e fusti di birra

ore 19:30 – Direttamente dal “Cartoon Fest”, ecco la nuovissima mascotte di Stich , per la felicità dei nostri bambini!

, per la felicità dei nostri bambini! in apertura – Musica a cura di Anthony Zella (Resident Dj della Festa del Gusto)

(Resident Dj della Festa del Gusto) a seguire – Spettacolo di luci e fuoco con Gionata Feuer Frei

Per favorire la visione della partita degli europei di calcio Italia – Spagna, diverse smart tv di grandi dimensioni saranno disseminate tra gli stand.

Venerdì, 21 giugno 2024:

ore 18:00 – Apertura cucine punti ristoro street food, food truck e fusti di birra

ore 19:30 – Direttamente dal “Cartoon Fest”, ecco la nuovissima mascotte di Stich , per la felicità dei nostri bambini!

, per la felicità dei nostri bambini! in apertura – Musica a cura di Anthony Zella (Resident Dj della Festa del Gusto)

(Resident Dj della Festa del Gusto) a seguire – Serata anni ’80 e ’90 con i djs di Revivas: Zeno Pisu e Arturo Pirino.

Sabato, 22 giugno 2024 – ANNULLATO:

ore 18:00 – Apertura cucine punti ristoro street food, food truck e fusti di birra

in apertura – Musica a cura di Anthony Zella (Resident Dj della Festa del Gusto)

a seguire – Noche Caliente la serata dedicata ai balli latinoamericani e di gruppo, a cura della delegazione cubana

Domenica, 23 giugno 2024 – ANNULLATO:

ore 18:00 – Apertura cucine punti ristoro street food, food truck e fusti di birra

in apertura – Musica a cura di Anthony Zella (Resident Dj della Festa del Gusto)

a seguire – Dj set show di Dj-X, con le hit più ballate del momento

Dove dormire a Sassari:

Dove si trova l’ippodromo di Sassari e come raggiungerlo:

