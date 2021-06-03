Traghetti Sardegna, ecco la nuova rotta Napoli-Cagliari-Palermo di Grimaldi Lines: il mondo dei trasporti marittimi è in grande evoluzione e non solo in vista dell’estate, le compagnie infatti si assestano sulle varie linee trovando nuove soluzioni. E’ il caso di Grimaldi Limes, che ha appena lanciato la rotta Napoli-Cagliari-Palermo (la prima corsa è stata il 1° giugno 2021).

Grimaldi Lines si è infatti aggiudicata la relativa gara del ministero delle Infrastrutture per i servizi in continuità territoriale, avviando immediatamente il servizio ro-pax, cioè sia merci sia passeggeri (passeggeri, auto, camion e rimorchi).

Sistemazioni e servizi a bordo:

Per il servizio è stata scelta la motonave Corfù può trasportare fino a 956 passeggeri e 2.256 metri lineari di merce rotabile tra auto, furgoni, camion, semirimorchi e altro. Tante le sistemazioni possibili:

cabina superior con oblò, divano, TV e minibar;

con oblò, divano, TV e minibar; cabina pet interna ed esterna per chi viaggia con animali domestici al seguito;

interna ed esterna per chi viaggia con animali domestici al seguito; cabina disabili ;

; poltrona ;

; posto ponte.

Tanti i servizi a bordo, inclusa un’area attrezzata riservata al divertimento dei più piccoli.

Frequenza e orari partenze:

La frequenza del servizio sulla rotta Napoli-Cagliari-Palermo sarà bisettimanale e le partenze saranno così suddivise:

Partenza da Napoli per Cagliari ogni lunedì e venerdì alle ore 19:00;

ogni lunedì e venerdì alle ore 19:00; Partenze da Cagliari per Palermo ogni martedì e sabato alle ore 19:00;

ogni martedì e sabato alle ore 19:00; Partenze Palermo per Cagliari ogni mercoledì e domenica alle ore 19:00 e alle ore 9:00;

ogni mercoledì e domenica alle ore 19:00 e alle ore 9:00; Partenze da Cagliari per Napoli ogni giovedì e domenica alle ore 19:00 e alle ore 23:00 rispettivamente.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Sia che siate imprese o cittadini in viaggio per motivi di lavoro o turismo, per informazioni e maggiori dettagli quali orari delle partenze e tariffe, dovete fare riferimento al sito Grimaldi Lines.

