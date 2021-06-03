Sardegna, vaccinato il 41% dei sardi, da domani tocca agli OVER 16: la vaccinazione anti Covid-19 viaggia ormai a pieno ritmo in Sardegna, dove sono stati vaccinati oltre il 40% degli abitanti: il 16,7% ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 24,5% ha ricevuto finora solo la prima dose.

I dati sono quelli del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, pubblicato oggi. Per la precisione, in Sardegna, sono state inoculate un totale di 926.744 di dosi di vaccino anti Covid-19.

Continua la vaccinazione di massa nelle isole minori:

Prosegue intanto la vaccinazione di massa nelle isole minori, nel corso del weekend a Sant’Antioco è stato vaccinato l’87% dei cittadini che potevano ricevere il siero. Per la precisione sono state vaccinate 7.635 persone, che si aggiungono ai 2.500 cittadini già immunizzati in precedenza.

Dopodomani – il 5 giugno 2021 – a La Maddalena si parte con le seconde dosi, poi sarà la volta di Carloforte e, di nuovo Sant’Antioco.

Parte la vaccinazione di massa in Sardegna, da domani possono aderire gli OVER 16:

Intanto dalle ore 12:00 di domani, venerdì 4 giugno 2021, anche in Sardegna potranno aderire alla campagna di vaccinazione i cittadini OVER 16, o meglio tutti coloro che vanno dai 16 ai 39 anni, visto che i 40enni avevano già questa possibilità.

Insomma, parte la vaccinazione di massa vera e propria. Vi ricordiamo come prenotarsi per la vaccinazione anti Covid-19 in Sardegna.