Traghetti Sardegna, prenotazioni +70% sul 2020, ecco le offerte in scadenza nel weekend: dopo un anno e mezzo di tribolazioni a causa del Covid-19 la gente ha voglia di serenità e vacanza, soprattutto ha voglia di rilassarsi al sole di una delle tante spiagge da sogno della Sardegna.

A dirlo sono i dati di Moby e Tirrenia, che hanno fatto registrare un aumento delle prenotazioni del +70% sui traghetti per la Sardegna rispetto allo scorso anno.

Ma non solo, dalle aree più turisticamente importanti, già si parla di probabile sold out nelle strutture ricettive a luglio e agosto. Mentre giugno è ancora mezzo vuoto, ampia disponibilità anche per settembre.

Offerte traghetti per la Sardegna (in scadenza):

Ecco a voi le offerte sui traghetti per la Sardegna attualmente disponibili, in scadenza questo weekend o nel prossimo:

Confronta le tariffe dei traghetti per la Sardegna:

Lo so cosa state pensando, state cercando la soluzione migliore per il vostro viaggio considerando le date a vostra disposizione, i porti di partenza, le rotte disponibili e le tariffe delle diverse compagnie. Bene, noi vi consigliamo anche di effettuare un confronto prezzi tra le diverse soluzioni, per aiutarvi a trovare se non la soluzione ideale, almeno quella migliore tra le ipotesi disponibili. In bocca al lupo, vi aspettiamo in Sardegna!

RIMANI AGGIORNATO sulle nuove rotte e tratte navali e sulle offerte dei traghetti per la Sardegna sulla nostra pagina Facebook: Traghetti e Navi low cost per la Sardegna