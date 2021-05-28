Sardegna in zona bianca da lunedì 31 maggio 2021, ecco tutti i dati: arrivano i dati del monitoraggio regionale della cabina di regia validati anche dal comitato tecnico scientifico sull’andamento settimanale della pandemia di Covid-19 nelle diverse aree del Paese. Vediamo i dati della Sardegna:

La Sardegna conferma i casi da zona bianca per la terza settimana di fila:

L’incidenza dei casi pe 100 mila abitanti in Sardegna è infatti scesa a 13 (è richiesto 50 per entrare in zona gialla, solo il Molise fa meglio con 12), mentre la percentuale di positività ai tamponi scende allo 0,7%. E ancora, -42,7% di casi e -235 focolai in una settimana. Il famigerato Rt è per la quarta settimana di fila il più basso d’Italia: 0,5.

Ad oggi inoltre, risultano ancora in calo i ricoveri, ci sono 150 (-5 rispetto a ieri) le persone attualmente ricoverati in ospedale in area medica (10% dei posti disponibili al 25 maggio in base al monitoraggio settimanale). Sono invece solo 16 (-2 rispetto a ieri) i pazienti in terapia intensiva (13% dei posti disponibili al 25 maggio in base al monitoraggio settimanale).

Insomma, tutti i dati dicono che da lunedì 31 maggio 2021 la Sardegna tornerà in zona bianca, sarà invece la prima volta per Molise e Friuli Venezia Giulia. Il ministro Speranza è solito firmare le ordinanze al sabato, quindi domani l’ufficialità.

Cosa si potrà fare in zona bianca?

In zona bianca viene subito tolto il coprifuoco, ci sarà la riapertura anticipata di attività economiche e, di base, vengono meno tutte le restrizioni, tranne l’uso della mascherina e il distanziamento sociale. Rimangono chiuse le discoteche. Si attende intanto la definizione dei protocolli da applicare nelle zone bianche, in vista dell’estate, che in Sardegna è già imminente.

Ne sapremo di più durante il weekend, possibile un’ordinanza ad hoc del presidente Solinas.