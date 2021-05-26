Traghetti Sardegna, sconti fino al 30% con Sardinia Ferries: il mondo dei collegamenti marittima da e per la Sardegna è pieno fermento, anche grazie a una stagione estiva che si appresta ad essere molto migliore di quanto si credesse solo poche settimane fa. Fatto sta che le compagnie di navigazione stanno rincorrendo la clientela a colpi di offerte.

Oggi vi parliamo dello sconto fino al 30% su passeggeri, auto e moto per chi prenota il proprio viaggio sulle navi gialle della Sardinia Ferries dal 26 maggio al 10 giugno 2021, per viaggiare da subito e fino al 30 novembre 2021.

Così spiega la Sardinia Ferries in una nota stampa:

Lo sconto fino al 30% è disponibile su moltissimi viaggi diurni e notturni, su passeggeri, auto e moto e permette di pianificare, con serenità, le prossime vacanze estive, grazie all’opzione flessibilità, che consente modifiche a volontà.

Sconto 30% con Sardinia Ferries per la Sardegna, tutte le condizioni:

Vediamo subito le condizioni principali di questa offerta:

Fino al 30% di sconto su passeggeri, auto e moto;

su passeggeri, auto e moto; Prenotabile dal 26 maggio al 10 giugno 2021;

Sconto applicabile su passeggeri, auto e moto (tutte le altre prestazioni sono escluse);

(tutte le altre prestazioni sono escluse); Il veicolo (auto o moto) non deve superare 5 m di lunghezza, 1,90 m di altezza e 2 m di larghezza.

Tasse e diritti sono esclusi;

La promozione è valida su moltissimi viaggi, dal 26 maggio al 30 novembre 2021 (quindi non su tutti);

è valida su moltissimi viaggi, dal 26 maggio al 30 novembre 2021 (quindi non su tutti); La promozione non è retroattiva ed è soggetta a specifiche condizioni e disponibilità posti. Non è inoltre cumulabile con altre promozioni e/o sconti.

Biglietti modificabili a volontà e rimborsabili fino al 90%:

Uno degli aspetti più importanti è che anche i biglietti emessi con questa tariffa sono Flessibili, quindi modificabili a volontà e rimborsabili fino al 90%.

Per maggiori info e prenotazioni:

Per maggiori informazioni sulle rotte per la Sardegna, gli orari delle partenza, la sicurezza a bordo e ovviamente per prenotazioni, vi invito a visitare direttamente il sito web ufficiale di Sardinia Ferries.

