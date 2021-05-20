Amazon Prime Video, ecco le offerte per i canali tematici: sicuramente ve ne sarete già accorti, non esiste solo “Netflix“. Anzi sono diversi i player dell’intrattenimento che si affollano sul mercato dei contenuti video. Tra di questi c’è Amazon.

A chiunque diventi un utente “Amazon Prime“, magari attirato dalle consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di articoli senza costi aggiuntivi, il colosso delle vendite online permette di accedere su una parte importante dei propri contenuti su “Amazon Prime Video“. Altri contenuti rimangono invece a pagamento. Tra i contenuti spiccano le serie “Amazon Original” come The Boys, LOL e The Wilds.

Cosa sono i Prime Video Channels?

L’offerta di oggi riguarda i così detti “Prime Video Channels“, cioè i canali tematici di “Amazon Prime Video“, un servizio di streaming che permette ai membri Prime di iscriversi ai canali con un canone di abbonamento mensile ridotto, disponibile individualmente, senza contratto o acquisto di pacchetti.

Tra i diversi canali ricordo tra gli altri: Infinity, tarzPlay, MUBI, Noggin, Juventus TV e History Play. Tutti canali che pososno essere visti tramite Smart TV, lettori multimediali streaming, dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire e online su Prime Video Channels.

Le offerte Amazon:

Infinity Selection (per guardare Acquaman, Jocker e molti altri film e serie locali ed internazionali) a soli 6,99 euro al mese , con 7 giorni di prova gratuiti.

(per guardare Acquaman, Jocker e molti altri film e serie locali ed internazionali) a soli , con 7 giorni di prova gratuiti. Starzplay (per guardare The Stand, The Girlfriend Experience e molte altre serie internazionali) a soli 4,99 euro al mese , con 7 giorni di prova gratuiti.

(per guardare The Stand, The Girlfriend Experience e molte altre serie internazionali) a soli , con 7 giorni di prova gratuiti. MGM (per guardare Magnificent 7, Stargate Atlantis ed altri classici) a soli 3,99 euro al mese , stavolta con ben 14 giorni di prova gratuiti.

(per guardare Magnificent 7, Stargate Atlantis ed altri classici) a soli , stavolta con ben 14 giorni di prova gratuiti. Juventus TV a 3,99 euro al mese al termine del periodo gratuito di 14 giorni.

Trovate qui tutti i canali e le offerte.

Ovviamente rimane la possibilità di annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

Offerta di acquisto di Amazon sulla Metro-Goldwyn-Mayer:

Tra l’altro il fatto che Amazon si stia muovendo in forze in questo settore arriva anche dall’offerta “monstre” di circa 9 miliardi di dollari (7,4 miliardi di euro) per l’acquisto del colosso MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), la società cinematografica e televisiva Mgm con le sue migliaia di pellicole in archivio. Qualche esempio? Tutti i film di James Bond e di Rocky, Il silenzio degli innocenti, I magnifici sette, Quattro matrimoni e un funerale, Robocop e tanti tanti altri ancora.