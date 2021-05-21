Nuova rotta Olbia–Lione con Volotea nell’estate 2021: salgono a 19 i collegamenti Volotea disponibili da Olbia, con 15 destinazioni nazionali e 4 internazionali. L’ultima novità in ordine di tempo è stata la rotta Olbia–Lione, annunciata nella mattinata di giovedì.

Ricordo che Lione, nella regione storica del Rodano-Alpi, viene ritenuta la Capitale gastronomica della Francia, ed è la città delle luci e dei murales. Non solo, costruita in posizione strategica alla confluenza dei fiumi Rodano e Saona, conserva i resti delle popolazioni che la abitarono nei millenni. Da non perdere l’anfiteatro romano delle Tre Gallie e le architetture medievali e rinascimentali della Vieux Lyon.

Volo Olbia-Lione, frequenza e tariffe con Volotea:

La nuova rotta Olbia–Lione sarà operativa dal 6 luglio al 5 ottobre 2021. La frequenza è di un volo la settimana, effettuato nella giornata di martedì, le tariffe partono, al momento da 19 euro a tratta.

Così Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea:

Siamo felici di rafforzare la nostra presenza nello scalo di Olbia, dove scendiamo in pista con una nuova rotta per Lione, a partire dal prossimo 6 luglio. In questa fase di ripartenza per il settore del turismo la nuova destinazione garantirà un ulteriore boost per il flusso di viaggiatori incoming, desiderosi di visitare le meravigliose spiagge della Sardegna. Allo stesso tempo, vogliamo proporre ai nostri passeggeri sardi una nuova opportunità di volo alla scoperta di Lione, una delle più belle città d’oltralpe.

SCOPRI ADESSO –> Tutte le offerte Volotea per la Sardegna

Per maggiori info e prenotazioni:

Per maggiori info su orari di partenza, bagagli, regole anti Covid-19 e via dicendo vi rimandiamo al sito ufficiale di Volotea.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.

Copyright: nella foto copertina una scorcio di Lione, da Pixabay.