Daniele Puddu 20 Maggio 2021
offerte_ryanair_sardegna

Voli da e per la Sardegna a soli 5 euro con Ryanair, ultime 11 ore per prenotare: continua il nostro osservatorio sulle tariffe e le migliori offerte per viaggiare in aereo da e per la Sardegna. Così, dopo avervi mostrato ieri i voli a soli 9 euro di Volotea, oggi torniamo con un grande classico, i voli a prezzi stracciati di Ryanair. Nel momento in cui scriviamo infatti ci sono ancora 11 ore di tempo per scegliere un volo a 5 euro da e/o per la Sardegna. L’offerta infatti scade alla mezzanotte di oggi!

Ricordo anche che le tariffe sono soggette a disponibilità, che devi prenotare entro la mezzanotte di oggi per viaggiare nel mese di giugno (dal 01/06/21 al 30/06/21).

Ricordo anche che l’opzione “Zero spese di modifica” è soggetta ai termini e condizioni, che le eventuali modifiche devono essere effettuate almeno 7 giorni prima della partenza e che verrà comunque addebitata l’eventuale differenza tariffaria.

Ma bando alle ciance e vediamo subito le offerte a 5 euro della compagnia aerea low cost per la Sardegna, ricordandovi che Ryanair, nella nostra isola, serve al momento solamente gli aeroporti di Cagliari e Alghero (quindi niente Olbia) e che queste tariffe restano tali solo se viaggiate molto leggeri. E’ comunque un’ottima base tariffaria dalla quale partire!

Voli Ryanair in offerta a 5 euro per Cagliari:

  • Milano BergamoCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • Milano MalpensaCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • BariCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • BrindisiCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CataniaCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CuneoCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • NapoliCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • PalermoCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • PerugiaCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • PisaCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • TorinoCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • TriesteCagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata).

Voli Ryanair in offerta a 5 euro da Cagliari:

Voli nazionali:

  • CagliariBari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariBologna, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariBrindisi, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariCatania, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariCuneo, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariMilano Bergamo, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariMilano Malpensa, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariNapoli, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariPalermo, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariParma, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariPerugia, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariPisa, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariRoma (Ciampino), a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariTorino, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariTrieste, a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariVenezia (Treviso), a partire da 4,99 euro (solo andata);
  • CagliariVerona, a partire da 4,99 euro (solo andata);

Voli internazionali:

  • CagliariBudapest (Ungheria), a partire da 5,00 euro (solo andata);
  • CagliariDublino (Irlanda), a partire da 5,00 euro (solo andata);
  • CagliariFrancoforte (aeroporto di Hahn, Germania), a partire da 5,00 euro (solo andata);
  • CagliariLondra (aeroporto di Stansted, Regno Unito), a partire da 5,00 euro (solo andata);
  • CagliariParigi (aeroporto di Beauvais, Francia), a partire da 5,00 euro (solo andata);
  • CagliariPorto (Portogallo), a partire da 5,00 euro (solo andata);
  • CagliariValencia (Spagna), a partire da 5,00 euro (solo andata).

Voli Ryanair in offerta a 5 euro per Alghero:

  • BolognaAlghero, a partire da 4,99 euro (solo andata)
  • NapoliAlghero, a partire da 4,99 euro (solo andata)
  • PisaAlghero, a partire da 4,99 euro (solo andata)
  • Venezia TrevisoAlghero, a partire da 4,99 euro (solo andata)

Voli Ryanair in offerta a 5 euro da Alghero:

  • AlgheroBologna, a partire da 4,99 euro (solo andata)
  • AlgheroMilano Bergamo, a partire da 4,99 euro (solo andata)
  • AlgheroMilano Malpensa, a partire da 4,99 euro (solo andata)
  • AlgheroNapoli, a partire da 4,99 euro (solo andata)
  • AlgheroPisa, a partire da 4,99 euro (solo andata)
  • AlgheroVenezia (aeroporto di Treviso), a partire da 4,99 euro (solo andata)
  • AlgheroFrancoforte (aeroporto di Hahn, Germania), a partire da 5 euro (solo andata)
  • AlgheroLondra (aeroporto di Stansted, Regno Unito), a partire da 5 euro (solo andata)

Per maggiori informazioni e dettagli:

Per maggiori info su tariffe, orari dei voli, regoli dei bagagli a mano e in stiva e per qualsiasi altro dettaglio o aggiornamento, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Ryanair.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.