Voli da e per la Sardegna a soli 5 euro con Ryanair, ultime 11 ore per prenotare!
Voli da e per la Sardegna a soli 5 euro con Ryanair, ultime 11 ore per prenotare: continua il nostro osservatorio sulle tariffe e le migliori offerte per viaggiare in aereo da e per la Sardegna. Così, dopo avervi mostrato ieri i voli a soli 9 euro di Volotea, oggi torniamo con un grande classico, i voli a prezzi stracciati di Ryanair. Nel momento in cui scriviamo infatti ci sono ancora 11 ore di tempo per scegliere un volo a 5 euro da e/o per la Sardegna. L’offerta infatti scade alla mezzanotte di oggi!
Ricordo anche che le tariffe sono soggette a disponibilità, che devi prenotare entro la mezzanotte di oggi per viaggiare nel mese di giugno (dal 01/06/21 al 30/06/21).
Ricordo anche che l’opzione “Zero spese di modifica” è soggetta ai termini e condizioni, che le eventuali modifiche devono essere effettuate almeno 7 giorni prima della partenza e che verrà comunque addebitata l’eventuale differenza tariffaria.
Ma bando alle ciance e vediamo subito le offerte a 5 euro della compagnia aerea low cost per la Sardegna, ricordandovi che Ryanair, nella nostra isola, serve al momento solamente gli aeroporti di Cagliari e Alghero (quindi niente Olbia) e che queste tariffe restano tali solo se viaggiate molto leggeri. E’ comunque un’ottima base tariffaria dalla quale partire!
Voli Ryanair in offerta a 5 euro per Cagliari:
- Milano Bergamo–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Milano Malpensa–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Bari–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Brindisi–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Catania–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cuneo–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Napoli–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Palermo–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Perugia–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Pisa–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Torino–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Trieste–Cagliari, a partire da 4,99 euro (solo andata).
Voli Ryanair in offerta a 5 euro da Cagliari:
Voli nazionali:
- Cagliari–Bari, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Bologna, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Brindisi, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Catania, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Cuneo, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Milano Bergamo, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Milano Malpensa, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Napoli, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Palermo, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Parma, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Perugia, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Pisa, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Roma (Ciampino), a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Torino, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Trieste, a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Venezia (Treviso), a partire da 4,99 euro (solo andata);
- Cagliari–Verona, a partire da 4,99 euro (solo andata);
Voli internazionali:
- Cagliari–Budapest (Ungheria), a partire da 5,00 euro (solo andata);
- Cagliari–Dublino (Irlanda), a partire da 5,00 euro (solo andata);
- Cagliari–Francoforte (aeroporto di Hahn, Germania), a partire da 5,00 euro (solo andata);
- Cagliari–Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito), a partire da 5,00 euro (solo andata);
- Cagliari–Parigi (aeroporto di Beauvais, Francia), a partire da 5,00 euro (solo andata);
- Cagliari–Porto (Portogallo), a partire da 5,00 euro (solo andata);
- Cagliari–Valencia (Spagna), a partire da 5,00 euro (solo andata).
Voli Ryanair in offerta a 5 euro per Alghero:
- Bologna–Alghero, a partire da 4,99 euro (solo andata)
- Napoli–Alghero, a partire da 4,99 euro (solo andata)
- Pisa–Alghero, a partire da 4,99 euro (solo andata)
- Venezia Treviso–Alghero, a partire da 4,99 euro (solo andata)
Voli Ryanair in offerta a 5 euro da Alghero:
- Alghero–Bologna, a partire da 4,99 euro (solo andata)
- Alghero–Milano Bergamo, a partire da 4,99 euro (solo andata)
- Alghero–Milano Malpensa, a partire da 4,99 euro (solo andata)
- Alghero–Napoli, a partire da 4,99 euro (solo andata)
- Alghero–Pisa, a partire da 4,99 euro (solo andata)
- Alghero–Venezia (aeroporto di Treviso), a partire da 4,99 euro (solo andata)
- Alghero–Francoforte (aeroporto di Hahn, Germania), a partire da 5 euro (solo andata)
- Alghero–Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito), a partire da 5 euro (solo andata)
Per maggiori informazioni e dettagli:
Per maggiori info su tariffe, orari dei voli, regoli dei bagagli a mano e in stiva e per qualsiasi altro dettaglio o aggiornamento, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Ryanair.
RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.