Moby, riparte oggi la linea Genova–Olbia–Genova: arriva la stagione calda, la Sardegna dopo aver conquistato la zona gialla si avvicina adesso alla zona bianca, tutto va nelle giusta direzione e allora ecco che ripartono le navi Moby e Tirrenia sulle rotte estive.

Doppia traversata, diurna e notturna, in alta stagione:

Da oggi e fino al 3 ottobre 2021 ripartono i traghetti sulla linea Genova–Olbia–Genova. Collegamento che, dal 14 luglio all’11 settembre 2021, verrà ulteriormente rafforzata con una seconda nave e la possibilità di scegliere tra la traversata diurna e quella notturna. Anche sulla linea Genova-Porto Torres-Genova, sempre in alta stagione, verrà data la possibilità di scelta tra viaggio diurno e notturno.

L’orario di partenza del traghetto tra Genova e Olbia e Olbia e Genova è attualmente fissato alle ore 21:30 e la durata della traversata è di circa 10 ore, perciò si arriverà, anche in base alle condizioni meteorologiche e del mare, verso le ore 7:30 del mattino (la traversata è quindi al momento notturna).

Promozione con il 100% di sconto per un adulto:

Ricordo che anche su questa linea è possibile sfruttare la promozione estiva “Ponte in vista“, che prevede – per tutti coloro che prenotano e viaggiano fino al 6 giugno sulle linee Moby e Tirrenia per la Sardegna – uno sconto del 100% sulla tariffa di passaggio ponte per tutti coloro che prenotano e viaggiano insieme a un altro adulto pagante o a un ragazzo dai 4 agli 11 anni.

Confronta le offerte dei traghetti per la Sardegna:

RIMANI AGGIORNATO sulle nuove rotte e tratte navali e sulle offerte dei traghetti per la Sardegna sulla nostra pagina Facebook: Traghetti e Navi low cost per la Sardegna