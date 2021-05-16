Mostra Pinuccio Sciola a Cagliari, dal 17 maggio al 3 ottobre 2021, al Castello di San Michele: con il ritorno della Sardegna in zona gialla, ormai imminente, anche musei e mostre sono pronti a ripartire. E’ il caso dell’importante mostra dedicata all’artista Pinuccio Sciola, lo scultore delle famose “pietre sonore“, a cinque anni dalla sua scomparsa.

Madre Pietra, la natura, la scultura, la città:

La mostra “Madre Pietra, la natura, la scultura, la città” allestita a partire da lunedì 17 maggio 2021 nel Castello di San Michele a Cagliari, indaga il rapporto di Pinuccio Sciola con l’arte e la natura, ma anche con la città capoluogo della Sardegna. Anzi per dirla con le parole di Maria Sciola, figlia dello scultore di San Sperate e direttrice della Fondazione Sciola:

Un omaggio della città all’artista ma anche un omaggio dell’artista alla città.

E proprio Maria Sciola ha collaborato alla realizzazione della mostra, curata da Simona Campus e Tiziana Ciocca. L’esposizione, un percorso attraverso le opere e i progetti più significativi e anche inediti di Sciola, approfondisce gli sviluppi di una costante ricerca condotta sulle potenzialità espressive dei materiali e delle loro prerogative primordiali, nell’orizzonte del tempo senza tempo, delle origini del mondo e dei suoi infiniti cicli.

Si accede attraversando un’installazione delle guglie in ferro, concepite da Sciola come omaggio a Antoni Gaudì, in mostra anche i Semi della pace che dialogano con l’Installazione di Canne dedicata a Grazia Deledda. E poi un’ installazione video con le musiche di Paolo Fresu, la ricca collezione di pietre sonore, che hanno reso lo scultore famoso nel mondo.

E poi ancora i disegni dell’opera immaginata per il Castello di San Michele (Pinuccio Sciola fu anche scenografo), ma anche fotografie, disegni, sculture, scritti e le famose miniature di città. Il legame dell’artista con Cagliari e il suo mare è sintetizzato nella folla di bagnanti in terracotta.

Il castello di San Michele:

Il Castello di San Michele è un importante fortezza medievale che sorge sul colle omonimo all’ingresso nord di Cagliari, in un luogo strategico, perché da lì si poteva osservare tutta la piana del Campidano, fino ai castelli del confine con il Giudicato d’Arborea. Consideriamo infatti che nel Medioevo non esisteva l’asfalto e il passaggio di soldati, cavalieri e carri degli eserciti provocava l’innalzamento di grandi nubi di polvere.

Castello di San Michele a Cagliari (foto di Giovanna Porcu, licenza CC BY-SA 4.0)

Tanto importante che il castello munito di torri e fossato, venne più volte rimaneggiato, fino a perdere pian piano importanza, divenire prima la dimora nobiliare dell’importante famiglia di Carroz e infine utilizzato con diversi scopi, persino come lebbrosario.

Prenotazioni, maggiori info e aggiornamento:

Le visite possono avvenire a gruppi di sole 15 persone per turno, si può prenotare utilizzando il comodo form online che dovrebbe essere disponibile da domenica 16 maggio 2021.

Per avere maggiori info, prenotazioni o aggiornamenti:

Numero di telefono: 070 15240479 I

I Indirizzo email: castellosanmichele@consorziocamu.it.

Giorni e orari di apertura della mostra:

Orari nei mesi di maggio, settembre e ottobre 2021 : Dal lunedì al venerdì : ore 9:00-13:00 e ore 14:00-20:00, con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Sabato, domenica e gli altri giorni festivi : il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid.

: Orari nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021 : Dal lunedì al venerdì : dalle ore 15:00 alle 21:00 con orario continuato e modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Sabato, domenica e gli altri giorni festivi : ore 10:00 – 13:00 e 15:00 – 21:00. Il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid.

:

Prezzo del biglietto:

Intero : 6 euro;

: 6 euro; Ridotto: 4 euro.

Castello di San Michele, dove si torva e come raggiungerlo:

Copyright: la foto copertina è il manifesto della mostra, a cura di ©Attila Kleb.