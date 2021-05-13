Da Berlino a Parigi, pioggia di premi per l’olio extravergine d’oliva della Sardegna, o meglio ancora per l’olio EVO di Alghero di Accademia Olearia, prodotto dalla famiglia Fois, che anno dopo anno continua a mietere premi e riconoscimenti per l’eccellenza dei propri prodotti.

Qualità, tradizione e sostenibilità:

Un olio extravergine d’oliva divenuto un vanto per la Sardegna e che si colloca in una posizione di rilievo persino a livello mondiale.

E non solo per i risultati raggiunti, ma anche per la filosofia dalla quale nasce questo olio così buono, all’insegna di principi come alta qualità, sostenibilità (con sempre più sistemi di energia rinnovabile), rispetto della tradizione (una valorizzazione naturale contrapposta all’idea di agricoltura intensiva) e delle biodiversità (valorizzazione delle produzioni autoctone e volontà di investire su nuovi oliveti locali).

Premi 2021 per l’olio dell’ Accademia Olearia di Alghero:

Il Gran Riserva Giuseppe Fois Fruttato Verde tra i 20 olii EVO migliori al mondo: l’olio a base di olive Bosana e Semidana si è posizionato tra i primi 20 oli della Top 100 Migliori Oli EVOO al mondo nel concorso “Evooleum Top 100 World’s Top Extra“. L’Evooleum Top 100 è un concorso internazionale che ogni anno sceglie i migliori 100 oli EVOO (olio extravergine d’oliva) prendendo come unico riferimento la qualità : essere tra i primi 20 a livello mondiale rappresenta un riconoscimento unico e rigoroso in termini di qualità .

: questo olio punta di diamante della produzione dell’azienda algherese ha ottenendo anche il Platinum Award (Medaglia di Platino) al “Berlin Global Olive Oil Awards 2021“, internazionale che ha premiato anche l’ , altra gemma dell’elenco di prodotti dell’azienda algherese. Accademia Olearia Il Riserva medaglia d’oro in Francia: ottenendo il premio Gourmet Or (Medaglia d’Oro), dal “19ème Concours International Des Huiles Du Monde” svoltosi a Parigi.

E ancora, l’azienda della famiglia Fois è inoltre tra i finalisti sia del prestigioso concorso nazionale “Ercole Olivario” sia del prestigioso premio italiano “Lolo Milano IOOC” con l’etichetta Riserva del Produttore DOP Sardegna.

Dove comprare l'ottimo olio di Alghero:

