Traghetti Sardegna, i bambini viaggiano GRATIS con Sardinia Ferries!
Traghetti Sardegna, i bambini viaggiano gratis con Sardinia Ferries: torna anche quest’anno una delle promozioni più amate da parte della compagnia nelle navi gialle. Stiamo parlando della promozione “MAMMA che viaggio! 100% di sconto sul mio passaggio”, con la quale i bambini fino a 10 anni di età viaggiano gratis con Sardinia Ferries verso Corsica, Elba e Sardegna, ma solo se mamma e papà prenotano un viaggio dal 1° al 16 maggio 2021.
Sardinia Ferries informa anche che i bambini sono ospiti molto graditi a bordo delle navi gialle, tanto che per loro sono pronti tanti servizi:
- le “Family Room” firmate PLAY MART per i bimbi da 1 a 10 anni;
- sale videogames per i ragazzi più grandi;
- menu speciali dedicati a bambini e ragazzi;
- a richiestissima navy bag (moderno zainetto che comprende un pasto con bevande e la sorpresa del Capitano);
- e ancora sedie per la pappa, scalda biberon e personale attento a tutte le esigenze sono solo alcune delle attenzioni dedicate ai piccoli ospiti.
Bambini viaggiano gratis con Sardinia Ferries, condizioni dell’offerta:
Sì, la promozione prevede effettivamente il 100% di sconto sul passaggio dei bambini fino a 11 anni di età, tasse e diritti esclusi. Come tutte le promozione però, anche questa è soggetta a condizioni, vediamole assieme:
- La promozione è prenotabile dal 1 al 16 maggio 2021 e il biglietto deve contenere almeno 1 passeggero adulto e 1 bambino;
- La promozione è attiva su moltissimi viaggi anche in alta stagione, per partenze dal 1 maggio al 30 novembre 2021 sulle linee dall’Italia, per Corsica, Elba e Sardegna
- La promozione non è retroattiva ed è soggetta a specifiche condizioni e disponibilità posti. Non è inoltre cumulabile con altre promozioni e/o sconti;
- I biglietti emessi in questa tariffa sono Flessibili, quindi modificabili a volontà e rimborsabili fino al 90% alle condizioni vigenti.
Per maggiori info, dettagli e aggiornamenti:
Per qualsiasi informazione supplementare, per preventivi e prenotazioni vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale di Sardinia Ferries, l’unico che fa davvero fede.