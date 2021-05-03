Traghetti Sardegna, i bambini viaggiano gratis con Sardinia Ferries: torna anche quest’anno una delle promozioni più amate da parte della compagnia nelle navi gialle. Stiamo parlando della promozione “MAMMA che viaggio! 100% di sconto sul mio passaggio”, con la quale i bambini fino a 10 anni di età viaggiano gratis con Sardinia Ferries verso Corsica, Elba e Sardegna, ma solo se mamma e papà prenotano un viaggio dal 1° al 16 maggio 2021.

Sardinia Ferries informa anche che i bambini sono ospiti molto graditi a bordo delle navi gialle, tanto che per loro sono pronti tanti servizi:

le "Family Room" firmate PLAY MART per i bimbi da 1 a 10 anni;

sale videogames per i ragazzi più grandi;

menu speciali dedicati a bambini e ragazzi;

la richiestissima navy bag (moderno zainetto che comprende un pasto con bevande e la sorpresa del Capitano);

e ancora sedie per la pappa, scalda biberon e personale attento a tutte le esigenze sono solo alcune delle attenzioni dedicate ai piccoli ospiti.

Bambini viaggiano gratis con Sardinia Ferries, condizioni dell’offerta:

Sì, la promozione prevede effettivamente il 100% di sconto sul passaggio dei bambini fino a 11 anni di età, tasse e diritti esclusi. Come tutte le promozione però, anche questa è soggetta a condizioni, vediamole assieme:

La promozione è prenotabile dal 1 al 16 maggio 2021 e il biglietto deve contenere almeno 1 passeggero adulto e 1 bambino;

La promozione è attiva su moltissimi viaggi anche in alta stagione, per partenze dal 1 maggio al 30 novembre 2021 sulle linee dall'Italia, per Corsica, Elba e Sardegna

La promozione non è retroattiva ed è soggetta a specifiche condizioni e disponibilità posti. Non è inoltre cumulabile con altre promozioni e/o sconti;

I biglietti emessi in questa tariffa sono Flessibili, quindi modificabili a volontà e rimborsabili fino al 90% alle condizioni vigenti.

Per maggiori info, dettagli e aggiornamenti:

Per qualsiasi informazione supplementare, per preventivi e prenotazioni vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale di Sardinia Ferries, l’unico che fa davvero fede.