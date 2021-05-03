AGGIORNAMENTO – CHIUSO A OTTOBRE 2021: il servizio di tampone rapido gratuito della Croce Rossa presso la stazione di Cagliari è terminato. Sono 30.042 i tamponi eseguiti a Cagliari da maggio a settembre: 734 sono quelli risultati positivi, mentre oltre 29mila i negativi.

Stazione Ferroviaria Cagliari, Tamponi anti-Covid gratuiti dal 15 maggio 2021: dal prossimo 15 maggio 2021 i cittadini potranno effettuare un tampone antigenico rapido gratuito presso la stazione Ferroviaria di Cagliari. Il risultato del test, se negativo, sarà valido come green pass (o certificazioni verdi Covid 2021).

Si tratta di uno strumento molto utile sia per i sardi, sia per i tanti turisti che utilizzano il treno per spostarsi dall’aeroporto di Cagliari Elmas al centro città e viceversa.

Covid-19, tamponi rapidi gratuiti della Croce Rossa nelle stazioni di tutta Italia:

Il progetto dei tamponi rapidi gratuiti della Croce Rossa è a cura della stessa Croce Rossa Italiana e del Gruppo Fs, nell’ambito di un progetto finanziato dall’ Unione Europea. Essa segue l’iniziativa dei treni Covid-Free tra Roma e Milano partita 2 settimane fa circa.

Adesso grazie al Gruppo Fs, che ha messo gli spazi a disposizione della CRI, nuove aree screening anti-Covid si aggiungeranno a quelle già attive di Roma Termini e Milano Centrale.

Nel corso del mese di maggio 2021 infatti, apriranno nuove aree test anti Covid-19 della Croce Rossa Italiana anche nelle stazioni ferroviarie di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Genova Porta Principe, Napoli Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia. L’iniziativa consentirà, a pieno regime, di effettuare fino a 3mila test antigenici al giorno su tutto il territorio nazionale.

Tamponi rapidi gratuiti alla stazione di Cagliari:

La postazione della Croce Rossa dove verranno effettuati i tamponi antigenici rapidi è stata allestita nel box della vecchia edicola della stazione, facilmente riconoscibile perché ce la si trova subito davanti entrando dall’ingresso principale, prima di arrivare ai binari.

Orari centro tamponi stazione ferroviaria di Cagliari:

Apertura a partire dal 15 maggio 2021:

dalle ore 8,00 alle 14,00 del mattino, con uno staff di un medico e due infermieri per ogni turno.

E nel resto della Sardegna?

Al momento si sta inoltre valutando la possibilità di allestire una seconda postazione di test anti Covid-19 in un’altra stazione ferroviaria, stavolta nel nord Sardegna.

E’ allo studio anche la creazione di una task force mobile che permetta di andare in soccorso dei sindaci che la richiedano in caso di focolai improvvisi, come spiegato dal ipresidente regionale della Cri sarda, Sergio Piredda, all’ ANSA.

