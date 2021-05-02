Sardegna torna in zona arancione dal 3 maggio 2021: adesso è ufficiale, la Sardegna lascia finalmente la zona rossa per approdare in zona arancione da lunedì 3 maggio 2021. Sardegna che dovrà adesso rimanere in zona arancione per due settimane, per quattordici giorni come ordinato dall’ordinanza ministeriale, che però lascia la porta aperta a una eventuale riclassificazione che potrà avvenire tra una settimana.

Considerato che la Sardegna ha già numeri da zona gialla e che parametri e indicatori risultano in miglioramento, con tutta probabilità diventeremo zona gialla per lunedì 10 maggio 2021. Ma dovremo comunque aspettare il prossimo sabato 8 maggio per averne l’ufficialità.

Ecco cosa dice l’ “ordinanza ministeriale 30 aprile 2021 – Sardegna“:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del SARS-Cov-2 (nome tecnico del “Covid-19”, ndr), nella Regione Sardegna cessano di avere efficacia le misure dell’ordinanza del ministro della Salute 23 aprile 2021 (“zona rossa”, ndr) e si applicano per un ulteriore periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. “zona arancione”, nei termini di cui al decreto legge 22 aprile 2021, b°52, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Ed ecco le regole della zona arancione, aggiornate dopo l’entrata in vigore del così detto decreto riaperture.