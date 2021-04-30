Giro di Sardegna, a luglio torna il grande ciclismo in Sardegna: non si chiama in realtà “Giro di Sardegna“, ma “Settimana ciclistica italiana sulle strade della Sardegna“, ed è in programma dal 14 al 18 luglio 2021, con 5 tappe per 860 chilometri complessivi, dal nord al sud dell’isola. Partenza da Alghero, arrivo a Cagliari.

Torna insomma il grande ciclismo internazionale sulle strade della Sardegna, grazie a squadre del calibro di Astana, UAE, Ineos e Movistar, che hanno già garantito la propria presenza, ma saranno ben 25 in totale. Possono infatti partecipare le squadre con un minimo di 5 e un massimo di 7 corridori delle squadre UCI WorldTeams UCI PRO, delle squadre continentali UCI e della selezione nazionale del paese in cui si svolgono, per un totale di 21 team, per un totale 147 ciclisti.

Ecco tutti i i team partecipanti: Nazionale Italiana, Uae Team Emirates, Bora – Hansgrohe, Israel Start-Up Nation, Team Bikeexchange, Bahrain Victorius, Movistar Team, Vini Zabu’, Gazprom-Rusvelo, Bardiani Csf Faizane’, Delko, Eolo-Kometa Cycling Team, Androni Giocattoli – Sidermec, Uno-X Pro Cycling Team, Sport Vlaanderen – Baloise, Team Arkea – Samsic, Euskaltel – Euskadi, Nazionale Italiana, Amore & Vita, Work Service Marchiol Dinatek, Giotti Victoria – Savini Due e Mg.K Vis Vpm.

La competizione sportiva si colloca durante l’ultima settimana del Tour De France, ma solo una settimana degli impegni olimpici. Per questo è confermata la presenza di importanti ciclisti specializzati nelle corse in linea che affineranno la loro preparazione sui saliscendi della Sardegna in vista delle Olimpiadi, mentre le famiglie si godranno il nostro mare.

Circa 3000 le persone coinvolte fra ciclisti, staff tecnici, familiari e giornalisti.

Confermati ciclisti del calibro di Ganna, Caruso e Viviani:

Dopo Ganna, anche Damiano Caruso e Elia Viviani sono stati convocati dalla Nazionale Italiana per la “Settimana Ciclistica Italiana – Sulle strade della Sardegna”. Caruso è stata la vera sorpresa del Giro d’Italia 2021, mentre Viviani sarà il prossimo portabandiera azzurro all’Olimpiade di Tokyo. I due atleti saranno in Sardegna per perfezionare la propria preparazione in vista della sfida a Cinque Cerchi.

A completare la rappresentanza della nazionale italiana ecco Michele Scartezzini, Simone Consonni, Alberto Bettiol e Gianni Moscon. Gli atleti saranno diretti dai Commissari Tecnici Davide Cassani e Marco Villa, che si avvarranno della collaborazione tecnica di Fabio Masotti e Mario Scirea.

Senza dimenticare tanti altri nomi importanti del ciclismo internazionale, come lo svizzero Mader, gli italiani Enrico Battaglin, Giovanni Visconti, l’intramontabile Davide Rebellin e Diego Ulissi, De Marchi e Cimolai della squadra Israel, l’emergente Aleotti, Alex Dowsett, il tedesco Pascal Ackermann, gli spagnoli Gonzales e Azurmendi.

Giro di Sardegna, programma tappe:

Si parte dal nord ovest della Sardegna, per scendere nella seconda giornata nel centro dell’isola e quindi nel sud. Ecco le tappe che sono già state delineate. Le ultime due tappe avranno come punto di partenza e arrivo la città di Cagliari, con il traguardo posto in viale Diaz, sotto la scalinata di Bonaria.

Potete scaricare qui il pdf con percorsi, tabella oraria, altimetria, mappa e planimetria di partenza e arrivo), ecco tutte le tappe:

1^ tappa Alghero – Sassari – Vince ULISSI :

Settimana Ciclistica Italiana 2021 – 1st Edition – 1st stage Alghero – Sassari 155,8 km – 14/07/2021 – Diego Ulissi (ITA – UAE Team Emirates) – Alberto Bettiol (ITA – EF Education – Nippo) – Gio – photo Tommaso Pelagalli/BettiniPhoto©2021

È Diego Ulissi il vincitore della prima tappa, e primo leader della classifica generale, della Settimana Ciclistica Italiana – sulle Strade della Sardegna. Il ciclista italiano, portacolori della UAE Team Emirates, ha preceduto Alberto Bettiol (Nazionale Italiana) e Giovanni Aleotti (Bora hansgroe). Domani Ulissi partirà con la maglia azzurra “Comune di Cagliari” di leader della classifica generale.

2^ tappa Sassari – Oristano – Vince Pascal Ackermann :

Settimana Ciclistica Italiana 2021 – 1st Edition – 2sn stage Sassari – Oristano 185,5 km15/07/2021 – Pascal Ackermann (GER – Bora – Hansgrohe) – photo Tommaso Pelagalli/BettiniPhoto©2021

Il velocista tedesco Pascal Ackermann (Bora Hansgroe) ha vinto la seconda tappa sul traguardo di Oristano, precedendo l’ungherese Barnabas Peak (Team Bikeexcange) e il belga Sep Vanmarcke (Israel Start Up Nation). In classifica generale guida ancora Diego Ulissi, vincitore della prima tappa a Sassari, in testa anche nella classifica a punti. Lo svizzero Simon Pellaud veste la maglia di miglior scalatore e Giovanni Aleotti quella di miglior giovane.

3^ tappa Oristano-Cagliari – Vince Pascal Ackermann al Photofinish:

Vince ancora il tedesco Pascal Ackerman alla “Settimana ciclistica italiana sulle strade della Sardegna“, che bissa il successo di ieri, sempre in volata. Stavolta però, all’arrivo di Cagliari, è stato necessario il photofinish per decidere l’ordine d’arrivo: vince Pascal Ackermann (Bora Hansgroe), davanti al giovane Jonathan Milan (Barhain Victorius) e al francese Rudy Barbier (Israel Start Up Nation).

Diego Ulissi si conferma leader della classifica generale mentre Pascal Ackermann guida la classifica a punti, lo svizzero Simon Pellaud veste la maglia di miglior scalatore e Giovanni Aleotti è al comando della classifica giovani.

4^ tappa Cagliari-Gerrei-Cagliari – Nuova vittoria di Diego Ulissi :

Settimana Ciclistica Italiana 2021 – 1st Edition – 4th stage Cagliari – Cagliari 168 km – 17/07/2021 – Diego Ulissi (ITA – UAE Team Emirates) – Aleksandr Riabushenko (BLR – UAE Team Emirates) – Sep Vanmarcke (BEL – Israel Start-Up Nation) – photo Tommaso Pelagalli/BettiniPhoto©2021

E’ un Diego Ulissi in gran forma quello che ha vinto la quarta tappa della “Settimana ciclistica italiana sulle strade della Sardegna“, bissando così il successo della frazione inaugurale. Una tappa caratterizzata dal percorso ondulato e dal gran vento, che ha favorito subito la nascita di una fuga. La volata del gruppetto è stata dominata da Diego Ulissi, che ha preceduto il compagno di squadra Alexander Riabushenko e il belga Sep Vanmarke (Israel Start Up Nation), quest’ultimo nuovamente terzo dopo il podio ottenuto nella seconda tappa ad Oristano.

Diego Ulissi consolida così il primato in classifica generale, dove precede Sep Vanmarke di 12″ e Giovanni Aleotti a 16”. Domani la tappa decisiva, di nuovo con partenza e arrivo a Cagliari, con un’altra tappa ondulata nella parte centrale, ma poi pianeggiante con forte vento a favore nella seconda metà gara.

5^ tappa Cagliari-Sulcis-Cagliari – Tappa ad Ackerman, Giro a Diego Ulissi :

Settimana Ciclistica Italiana 2021 – 1st Edition – 5th stage Cagliari – Cagliari 170,2 km – 18/07/2021 – Pascal Ackermann (GER – Bora – Hansgrohe) – Giovanni Aleotti (ITA – Bora – Hansgrohe) – Diego Ulissi (ITA – UAE Team Emirates) – Santiago Buitrago (COL – Bahrain Victorious) – photo Tommaso Pelagalli/BettiniPhoto©2021

Ultima tappa della “Settimana ciclistica italiana sulle strade della Sardegna” nel nome dei due dominatori della corsa, il tedesco Pascal Ackerman (Bora Hansgroe) domina la terza volata di questo giro (seconda, terza e quinta tappa) e vince nettamente sul colombiano Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli Sidermec) e sul belga Sep Vanmarke (Israel Start Up Nation, che arriva terzo per la terza volta).

Diego Ulissi invece (UAE Team Emirates), pure vincitore di due tappe (la prima e la quarta), vince la classifica generale precedendo il belga Sep Vanmarke (Israel Start Up Nation) di 8 secondi e Giovanni Aleotti (Bora Hansgroe) di 16 secondi.

Pascal Ackerman vince la classifica generale a punti davanti a Diego Ulissi, Butrago Sanchez Santiago vince la classifica del Gran premio della montagna, mentre Giovanni Aleotti vince la classifica generale riservata ai giovani.

Settimana ciclistica sulle strade della Sardegna, classifica generale finale:

1 ) ULISSI DIEGO (ITA) 1989 UAD UAE TEAM EMIRATES 20:30:24

) (ITA) 1989 UAD UAE TEAM EMIRATES 20:30:24 2 ) VANMARCKE SEP (BEL) 1988 ISN ISRAEL START-UP NATION +00:00:08

) VANMARCKE SEP (BEL) 1988 ISN ISRAEL START-UP NATION +00:00:08 3 ) ALEOTTI GIOVANNI (ITA) G 1999 BOH BORA – HANSGROHE +00:00:16

) ALEOTTI GIOVANNI (ITA) G 1999 BOH BORA – HANSGROHE +00:00:16 4 ) GROSSSCHARTNER FELIX (AUT) 1993 BOH BORA – HANSGROHE +00:00:20

) GROSSSCHARTNER FELIX (AUT) 1993 BOH BORA – HANSGROHE +00:00:20 5 ) VILLELLA DAVIDE (ITA) 1991 MOV MOVISTAR TEAM +00:00:20

) VILLELLA DAVIDE (ITA) 1991 MOV MOVISTAR TEAM +00:00:20 6 ) SAMITIER SAMITIER SERGIO (ESP) 1995 MOV MOVISTAR TEAM +00:00:20

) SAMITIER SAMITIER SERGIO (ESP) 1995 MOV MOVISTAR TEAM +00:00:20 7 ) DOUBLE PAUL (GBR) 1996 MGK MG.K VIS VPM +00:00:20

) DOUBLE PAUL (GBR) 1996 MGK MG.K VIS VPM +00:00:20 8 ) HERMANS BEN (BEL) 1986 ISN ISRAEL START-UP NATION +00:00:20

) HERMANS BEN (BEL) 1986 ISN ISRAEL START-UP NATION +00:00:20 9 ) ZAKARIN ILNUR (RUS) 1989 GAZ GAZPROM-RUSVELO +00:00:20

) ZAKARIN ILNUR (RUS) 1989 GAZ GAZPROM-RUSVELO +00:00:20 10) ZEITS ANDREY (KAZ) 1986 BEX TEAM BIKEEXCHANGE +00:00:27

Settimana ciclistica sulle strade della Sardegna in TV:

La manifestazione sarà a carattere Internazionale, sarà rappresentata da 27 Nazioni e verrà menzionata

attraverso una finestra temporale durante il “Tour de France” e con delle differite di 50 minuti sui canali Rai.

Villaggio dedicato alla Sardegna:

Nei diversi Comuni interessati dalla competizione, quelli di partenza e arrivo di ogni tappa, ci sarà un villaggio dedicato alla Sardegna, con numerosi stand rappresentanti le peculiarità del luogo, per far conoscere l’identità profonda e autentica dell’Isola, con mostre artigianali, prodotti tipici, e tanto altro.

Insomma, sarà una boccata d’ossigeno anche per il comparto turistico, della ristorazione e dell’artigianato, grazie ai mille componenti della carovana stimati, tra atleti, tecnici, membri dell’organizzazione e giornalisti.

Copyright: foto dai canali ufficiali della manifestazione sportiva.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.