Cagliari, nuovo volo per Lamezia Terme con Volotea: altra novità in casa Volotea, la compagnia low cost spagnola che collega fra loro piccole e medie città e capitali europee, arriva infatti la rotta Cagliari-Lamezia Terme, che connette la Sardegna alla Calabria.

Lamezia Terme infatti al centro del triangolo composto da Cosenza a nord, Catanzaro ad Est e Vibo Valentia a sud. Non lontano quindi da mete famose come Tropea o i monti della Sila.

Volo Cagliari-Lamezia Terme, frequenze e tariffe:

La nuova rotta Cagliari-Lamezia Terme sarà attiva dal 4 luglio 2021 e sarà operata con una frequenza bisettimanale: il mercoledì e la domenica. La rotta è già prenotabile sul sito ufficiale di Volotea e presso le agenzie di viaggio. Le tariffe, nel momento in cui scriviamo, partono da 19 euro.

Tutti i collegamenti Volotea su Cagliari:

Con la nuova rotta per Lamezia Terme salgono a 16 le rotte disponibili con Volotea dall’aeroporto di Cagliari-Elmas, 9 in Italia e 7 all’estero:

Voli domestici:

Ancona – Cagliari Genova – Cagliari Lamezia Terme – Cagliari Napoli · Cagliari Palermo · Cagliari Pescara – Cagliari Torino · Cagliari Venezia · Cagliari Verona · Cagliari

Voli dalla Francia:

Bordeaux · Cagliari Lione – Cagliari Marsiglia – Cagliari Nantes – Cagliari Strasburgo – Cagliari Tolosa – Cagliari

Voli dalla Repubblica Ceca:

Praga – Cagliari

Così Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, present ail nuovo collegamento:

Dopo aver recentemente annunciato l’arrivo della nostra nuova flotta di A320 presso la base di Cagliari, siamo felici di annunciare anche un’altra importante novità: l’avvio di una nuova rotta domestica in partenza dall’Elmas verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Dal 4 di luglio, infatti, i nostri passeggeri sardi potranno raggiungere, con voli comodi, veloci e diretti, la Calabria, alla scoperta del suo ricco patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico.

E ancora, 390mila biglietti in vendita da e per Cagliari nelll’estate 2021:

Allo stesso tempo ci auguriamo di incrementare il traffico incoming verso Cagliari, sostenendo la ripresa del comparto turistico isolano. La nostra offerta per la Summer 2021 prevede un totale di oltre 390.000 biglietti in vendita da e per lo scalo cagliaritano, pari a un incremento del 34% rispetto al 2019. Naturalmente, tutti i nostri voli saranno all’insegna della massima sicurezza, grazie a una serie di protocolli sanitari implementati per garantire viaggi salubri per passeggeri ed equipaggi, e della più grande flessibilità.

Flessibilità, cambio volo e rimborsi:

Ricordo che tutti i voli acquistati prima della fine di maggio possono essere modificati fino a 7 giorni prima della partenza senza sostenere la tassa per il cambio volo, per voli con partenza fino al 30 settembre. Inoltre, è attiva una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.