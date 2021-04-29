Linea Verde Life a Cagliari, sabato su RaiUno: dopo la doppia puntata in Sardegna dello scorso weekend, ad Oristano e nel parco di Tepilora, Linea Verde torna nella nostra isola per raccontare al pubblico italiano la città di Cagliari, la capitale polito-amministrativa della nostra isola.

Cagliari che è stata scelta anche per la sua vocazione green, data dai tanti parchi, dalle lagune, dalle spiagge, ma anche dall’essere l’unica città italiana ad essere in lizza quale “Città verde d’Europa nel 2023“. Daniela Ferolla e Marcello Masi la percorreranno il lungo e in largo partendo da un punto panoramico molto suggestivo: il Faro di Capo di Sant’Elia.

L’appuntamento è per sabato 1 maggio 2021, proprio nel giorno di Sant’Efisio, dalle ore 12,30 su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay (a proposito qui potete riguardare la puntata dedicata ad Oristano e qui la trasmissione dedicata al parco di Tepilora).

Ce lo spiega il Comune di Cagliari in un comunicato stampa:

Con un minibus sostenibile turistico, Daniela ci porterà in esplorazione delle vie più belle della città e ci mostra una invenzione creata da intraprendenti ingegneri sardi, per gli appassionati di meteorologia, che ha la capacità di misurare i parametri di temperatura e umidità di 10 metri in 10 metri. E poi, andrà in una scuola di cucina che è un progetto sociale con il sapore delle cose belle che regala speranza ai giovani sardi. Con lei percorreremo anche le strade del pittoresco Giorgino, il villaggio dei pescatori, che è una società di mutuo soccorso. E nell’immancabile attimo di respiro, che mai come questa volta ci chiarisce che prendersi cura di sé è un dovere per tutti, navigheremo con il Kayak di mare le acque cristalline alle pendici del promontorio della Sella del Diavolo.