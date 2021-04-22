Spiaggia Su Sirboni a Gairo diventa a numero chiuso dall’estate 2021!
Spiaggia Su Sirboni a Gairo diventa a numero chiuso dall’estate 2021: quella di Cala Su Sirboni è una splendida caletta nel sud dell’Ogliastra, meta prediletta da chi ama le località meno frequentate per fare delle vacanze in tranquillità. La spiaggia un po’ a sorpresa si trova in territorio di Gairo, in un’enclave sul litorale del comune dell’interno: la Marina di Gairo (tra Cardedu e Tertenia).
La spiaggia, una mezzaluna sabbiosa lunga 200 metri contornata dalle classiche rocce rosse dell’Ogliastra, si caratterizza anche per i resti di un grande hotel sul retro della spiaggia, chiuso da oltre 40 anni. Trovate qui uno splendido video di Cala Su Sirboni a Gairo.
Bene, il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai, ha annunciato all’ANSA la volontà di istituire il numero chiuso nella spiaggia di Su Sirboni, considerata un piccolo gioiello da tutelare:
Contiamo di iniziare a giugno con gli ingressi contingentati, necessari per tutelare il nostro piccolo gioiello ma anche, in tempo di pandemia, per garantire che siano rispettate le distanze minime tra un ombrellone e l’altro. L’idea è quella di proseguire su questa linea anche nei prossimi anni così da tutelare la spiaggia e garantire i servizi.
Si sta studiando anche la riqualificazione della struttura alberghiera, in maniera tale che diventi meno impattante, ma soprattutto che torni ad essere un luogo di vacanza da sogno.
Copyright: foto copertina di Mkbrescia, rilasciata con licenza Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0)