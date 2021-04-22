Meteo weekend 25 aprile, scoppia la primavera in Sardegna con massime fino a 26 gradi: la primavera è famosa per essere capricciosa, con il suo clima ventilato ed estremamente variabile. Quest’anno in realtà la primavera è stata non solo piuttosto stabile, ma anche insolitamente fresca, se non proprio fredda. Sicuramente è stato finora un aprile più freddo di quanto siamo abituati. Adesso però cambia tutto, da questo weekend arriva infatti l’anticiclone africano, che nel corso della settimana prossima si potenzierà fino a toccare probabilmente i 30 gradi.

Per questo weekend invece dovremo accontentarci di temperature più miti, ma comunque in netta risalita, con massime attese tra i 23 e i 26 gradi per domenica (anche l’aeronautica militare prevede un aumento marcato delle temperature sulla Sardegna per domenica). A spingere l’aria calda africana saranno i venti di Scirocco.

Anche se la tendenza è già ben delineata bisogna sempre ricordare che le previsioni a lungo termine sono sempre rischiose ed espongono alla possibilità di fare brutte figure. Stavolta siamo sufficientemente sicuri, nel weekend e nella settimana entrante farà decisamente più caldo, probabilmente fino al 1° maggio, poi ne riparleremo.

Secca semmai la probabile conferma della zona rossa in Sardegna per altre due settimane, che non ci farà gustare la primavera neanche quest’anno.

