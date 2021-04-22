Decreto Riaperture 2021, ecco cosa apre e quando: sono state in larga parte confermate le indicazioni che lo stesso Premier Draghi aveva dato qualche giorno fa in conferenza stampa, ecco il calendario delle riaperture in Italia a partire da lunedì 26 aprile 2021. Da segnalare che la gran parte delle disposizioni valgono per le regioni in fascia gialla, mentre la Sardegna rischia fortemente di fare altre due settimane in zona rossa.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha quindi approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Calendario Riaperture:

E’ il così detto “Decreto Riaperture” che individua il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Prima di tutto da lunedì prossimo tornano le zone gialle.

AGGIORNAMENTO: il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore dal 23 aprile 2021. Abbiamo di conseguenza aggiornato l’articolo, chiarendo alcuni punti che, dal comunicato ufficiale, parevano ancora oscuri.

Carta verde per spostarsi tra regioni:

La prima novità è che dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra regioni in zona bianca o gialla, mentre solo chi è munito di “pass verde” o “carta verde” o “certificazione verde” potrà spostarsi anche dalle regioni rosse o arancioni.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti.

Cosa apre dal 26 aprile 2021:

Spostamenti tra regioni ( AGGIORNATO ): sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita’ o per motivi di salute, nonche’ per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19.

: Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune Spostamenti in zona rossa : Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Scuola in presenza in zona gialla e arancione ( AGGIORNATO ): dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia , della scuola dell’infanzia , della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). Viene insomma garantita l’attivita’ didattica in presenza ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca.

Bar e ristoranti in zona gialla : sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena , nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

: sono consentite le , nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Musei e aree archeologiche : apertura di musei, mostre e parchi archeologici nelle zone gialle nei giorni feriali, nei fine settimana saranno invece accessibili solo su prenotazione.

: apertura di nelle zone gialle nei giorni feriali, nei fine settimana saranno invece accessibili solo su prenotazione. Spettacoli aperti al pubblico in zona gialla : ripartono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metr o sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi , per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

Cosa apre dal 15 maggio 2021:

Piscine all’aperto in zona gialla : le piscine all’aperto possono riaprire dal 15 maggio 2021

Cosa apre dal 1° giugno 2021:

Bar e ristoranti in zona gialla ( AGGIORNATO ): le attivita’ dei servizi di ristorazione , svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso , con consumo al tavolo , dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Cosa apre dal 15 giugno 2021:

Fiere in zona gialla (AGGIORNATO): dal 15 giugno è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati che possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (carta verde). Viene data inoltre la possibilita’ di svolgere, anche in data anteriore, attivita’ preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma e’ comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Cosa apre dal 1° luglio 2021:

Centri termali e parchi tematici e di divertimento in zona gialla : sono consentite dal 1° luglio 2021 le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento .

