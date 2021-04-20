Éntula, riparte uno dei festival letterari più amati della Sardegna: torna anche quest’anno “Éntula“, il festival letterario con la Sardegna. La data scelta per l’inaugurazione dell nuova stagione è altamente simbolica, essendo il 23 aprile 2021 il giorno in cui si festeggia la “Giornata Mondiale del Libro“. Per l’occasione 5 autori – Ciro Auriemma, Roberta Balestrucci, Roberto Delogu, Alessandro De Roma e Valeria Usala – incontreranno in diretta streaming online su Facebook e Youtube alle ore 18,00 la giornalista Paola Pilia.

La manifestazione, che giunge quest’anno alla sua nona edizione, continuerà poi fino al prossimo dicembre con una serie di appuntamenti sia in streaming che dal vivo, in base all’andamento della situazione epidemiologica e in base alle eventuale restrizioni che potrebbero esserci nei prossimi mesi.

Tra i paesi e le città che ospiteranno il festival ci saranno Baunei, Cagliari, Fonni, Fordongianus, Macomer, Monteleone Rocca Doria, Nulvi, Nuoro, Oristano, Ploaghe, Porto Torres, Sarule, Sassari, Serri, Turri, l’Unione dei Comuni della Barbagia, Urzulei, Valledoria, Villagrande Strisaili e Villanovaforru.

Ecco l’idea che sta alla base del festival, che cito dal sito ufficiale della manifestazione:

Un festival permanente spalmato sull’intero territorio, perché la festa del libro, come quella della donna e degli innamorati, come il giorno della memoria, o è tutti i giorni, o non è.

E ancora:

Raggiungere anche i paesini più piccoli, lontani dai grossi centri e dalle spiagge, quelli dove “non succede mai niente”, dove l’unico sogno dei giovani è scappare, perché la vita è altrove. Rendere ognuno di questi paesi protagonista per un giorno, attrazione di un pubblico di lettori che vengono dai paesi vicini o dalle città.

Ricordo ancora una volta il primo appuntamento, quello inaugurale che si svolgerà venerdì 23 aprile 2021 in streaming pagine Facebook del festival Éntula e di Lìberos e sul canale YouTube Lìberos Sardegna. Sullo stesso canale Youtube trovate anche numerosi incontri della scorsa edizione del festival.