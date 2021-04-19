Tampone rapido fai da te, da maggio nei negozi: arriveranno a maggio e saranno disponibili un po’ ovunque i tamponi rapidi “fai da te”. Basterà infatti acquistare il l kit per il tampone rapido al supermercato, in farmacia o al bar ad un costo molto accessibile, si parla di un prezzo al dettaglio fra i 6 e gli 8 euro.

Seppure il ministero della Salute lo abbia inserito nell’elenco dei dispositivi medici, occorre precisare che questo test antigenico rapido “da bancone” non ha la medesima affidabilità dei test molecolari.

Per cosa si potrà usare il tampone rapido da fare a casa?

Sarebbe prima di tutto interessante sapere se questi test possano essere utilizzati come prova di negatività al Covid-19 ad esempio per il green pass o passaporto sanitario/vaccinale. Insomma se si possa fare, ad esempio, prima di un viaggio. Come avremo certezza della risposta aggiorneremo l’articolo.

Di sicuro potrà essere utilizzato da chi sospetta di essersi trovato in una situazione a rischio, oppure prima di andare a trovare i nonni o gli anziani genitori.

Tampone rapido fai da te, risultato in 15 minuti:

Ma come funziona questo test rapido? Dopo aver effettuato il tampone nella regione nasale seguendo le istruzione contenute nella confezione, basteranno un po’ di perizia e attenzione, si dovranno attendere 15 minuti per avere il risultato.

Copyright: foto copertina da Pixabay.