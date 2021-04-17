Matrimoni in spiaggia a Olbia, anche sull’isola di Tavolara: proprio così avete capito bene, il Comune di Olbia ha approvato il nuovo regolamento per la celebrazione dei matrimoni religiosi e civili sul proprio territorio.

Ci si potrà sposare in spiaggia, persino nella splendida isola di Tavolara, nella celebre piazzetta San Marco di Porto Rotondo, nel giardino del Museo Archeologico presso il molo Brin e nel verde del parco Fausto Noce.

Matrimoni da favola nelle spiagge di Olbia:

Lo scopo è quello di invogliare una parte consistente delle coppie che sono venute in vacanza in territorio di Olbia a tornarci per organizzare un matrimonio da favola, immersi nella natura mozzafiato di questo angolo di Sardegna. Dando così nel contempo slancio e sostegno alla filiera delle cerimonie – dagli abiti alla ristorazione, passando per l’accoglienza e le tradizioni del territorio, dalla pasticceria alla floricoltura – fortemente colpita dalla pandemia di Covid.

Matrimoni sostenibili e plastic free:

Turismo dei matrimoni sì, ma all’insegna dell’ecologia e quindi sostenibile. Infatti il regolamento prevede che non si possa utilizzare plastica né in caso di banqueting né per gli allestimenti, compresi i palloncini che, liberati in aria, non spariscono romanticamente nel cielo come nell’immaginario collettivo, ma finiscono per inquinare l’ambiente.

Dove sposarsi in Sardegna:

